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Futbol

'Hormiga' González va con todo: Así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026

El delantero mexicano saltó al campo y todo el estadio se le entregó
Jorge Armando Hernández 15:01 - 06 abril 2026
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Con su doblete ante Pumas en la Jornada 13, Armando se acerca a conseguir el tan ansiado título de goleo

Armando González sigue aumentando su racha goleadora con las Chivas Rayadas del Guadalajara. El delantero rojiblanco anotó doblete ante Pumas y ya acaricia conseguir el titulo que lo catalogue como el máximo goleador del torneo Clausura 2026.

¿Con quién compite Hormiga?

Hay dos jugadores que pelean por el primer lugar en este torneo, pero notables diferencias hacen que el campeonato de goleo se incline más hacia un lado que hacia otro, como los minutos en los cuales pudo consolidar esas anotaciones.

Dentro de la batalla por llevarse el trofeo están jugadores como Kevin Castañeda de Xolos de Tijuana, y Paulinho de Toluca, quien vuelve a disputar la presea por segunda vez.

Paulinho llegan al partido ante Querétaro l IMAGO7

No se puede dejar atrás que Joao Pedro, actual delantero de Atlético de San Luis y referente del equipo potosino,consolidándose como uno de los goleadores más importantes de la Liga.

Así marcha la tabla de goleo

Armando González consolida 12 goles en su arsenal en el Clausura 2026 con un total de 926 minutos jugados. Joao Pedro, de San Luis, cuenta con 11 goles en 1,170 minutos disputados.

Finalmente, en tercer lugar de la tabla se encuentra Paulinho de los Diablos Rojos del Toluca, quien ha sido un referente frente al arco para los choriceros. Actualmente cuenta con seis goles en 941 minutos en el campo.

Joao Pedro festeja un gol l IMAGO7
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