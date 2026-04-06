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Empelotados

Aficionado viral de Irak asiste al partido de Chivas vs Pumas

Chivas vs Pumas, en el Estadio Akron | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 08:01 - 06 abril 2026
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Hassanane Balal recibió una gran atención por parte del Rebaño Sagrado

El duelo entre Chivas y Pumas se convirtió en el partido más atractivo de la jornada, no solo por lo ocurrido en la cancha, sino por todo lo que rodeó al encuentro en el Estadio Akron. La intensidad, el drama y los personajes que se dieron cita hicieron de este compromiso uno de los más comentados del futbol mexicano.

Uno de los asistentes que más llamó la atención fue Hassanane Balal, aficionado originario de Irak que se volvió viral tras tatuarse el Cerro de la Silla luego de que su selección lograra el pase al Mundial 2026. Su presencia en Guadalajara generó conversación en redes sociales y entre los aficionados rojiblancos.

Balal no solo acudió como espectador, sino que también formó parte de una experiencia con Chivas. El conductor del podcast "Iraq Football" posó con una bufanda del equipo con la leyenda "Experiencia Rojiblanca", reforzando el alcance internacional que sigue ganando el club tapatío.

Chivas mantiene el invicto en casa con empate agónico

En lo deportivo, el Guadalajara volvió a mostrar carácter y rescató un empate 2-2 ante Pumas en los minutos finales. Con este resultado, el Rebaño Sagrado se mantiene invicto como local y prolonga la mala racha de los universitarios en la Perla Tapatía.

El equipo dirigido por Gabriel Milito firmó un empate con sabor a victoria, especialmente tras un primer tiempo complicado. A pesar de las dificultades, Chivas se mantiene en la cima de la tabla y demuestra que tiene argumentos para competir en la fase final del campeonato.

El partido comenzó con oportunidades para ambos lados. Roberto Alvarado avisó primero con un contragolpe que terminó desviado, mientras que Pumas respondió con un intento de Juninho que se fue por encima del arco. Sin embargo, los errores defensivos del Guadalajara terminaron marcando diferencia.

Pumas gana 0-2 al descanso | MEXSPORT

Pumas sorprendió, pero Chivas reaccionó en el momento clave

Pumas tomó ventaja tras una brillante jugada de Juninho, quien dejó atrás a la defensa rojiblanca y asistió a Uriel Antuna para el 0-1. Más adelante, un autogol de José Castillo amplió la ventaja a 0-2, complicando seriamente el panorama para los locales.

En la segunda mitad, Chivas ajustó con cambios ofensivos y, aunque cayó en la desesperación por momentos, logró meterse de nuevo al partido. Armando González apareció con un remate de cabeza para el 1-2, encendiendo al Estadio Akron.

Cuando todo parecía definido, el VAR intervino en los minutos finales para señalar un penal a favor del Guadalajara. González no falló desde los once pasos y selló el 2-2 definitivo, desatando la euforia de la afición. Un empate que sabe a triunfo y que confirma el espíritu competitivo de Chivas.

Jugadores de Chivas en festejo de gol tras empate ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7
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