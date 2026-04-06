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Futbol

Milito pide calma: Chivas va "partido a partido"

El DT de Chivas, Gabriel Milito reveló cómo motivo a José Rangel para atajar el penalti contra Rayados. "Tala defiende un arco muy grande como el de Chivas y México y que tenía que aparecer en ese momento para darnos la victoria".
Alfredo Olivarez Ramírez 00:04 - 06 abril 2026
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El entrenador de Chivas sabe que las cosas para Chivas aún pueden mejorar

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito, llamó a mantener la mesura en el cierre del torneo y dejó claro que su equipo debe enfocarse en el presente, sin adelantarse a escenarios futuros.

Para explicar su postura, el estratega recurrió a una referencia personal de su etapa como jugador en Independiente, recordando una enseñanza del técnico Américo Gallego:

Yo tengo otro ejemplo mejor. Yo soy independiente, Racing es el clásico rival. Nosotros cuando fuimos campeones en Independiente, año 2000, con el ‘Tolo’ Gallego, un grandísimo entrenador, decía ‘piano a piano’. Así que prefiero utilizar esa frase y realmente decir que ese debe ser el comportamiento partido a partido.
Jugadores de Chivas en festejo de gol tras empate ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Es más, dentro del partido es jugada a jugada. No para llegar lejos o intentar llegar lejos hay que mirar cerca. Y ahora lo más importante es recuperar los jugadores, preparar bien la semana porque es un partido dificilísimo de visitante con Tigres. Y tenemos que ir ahí a jugar como lo solemos hacer, pero con la dificultad que tiene ir a jugar a esa cancha contra semejante rival. Por lo tanto, calma partido a partido y después el tiempo dirá de qué fuimos capaces de conseguir

CHIVAS ES UN EQUIPO VALIENTE

Además, el entrenador valoró la personalidad de su equipo, especialmente en escenarios adversos:

Es un equipo que juega muy bien en largo, como pasó en el primer tiempo, pero también si le das tiempo es un equipo que se la pasa bien y en ventaja no, bueno, obviamente que no es no es tan sencillo jugar, pero este equipo tiene valentía, tiene confianza y tiene argumentos a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situación y revertirla. Entonces, tal y como se dio el partido y haber empatado al final, es un punto que que valoramos. Pero lógicamente que queríamos queríamos ganar
Gabriel Milito analizando el partido Chivas contra Pumas | MEXSPORT

ELOGIA AL TALA RANGEL

Finalmente, Milito destacó la actuación del guardameta Raúl Rangel, pieza clave para sostener al equipo en momentos determinantes:

‘Tala’ está en un momento fundamental del partido nos sostuvo en en el partido, atajando el posible 3-1. Y eso también un poco lo que necesitamos o lo que necesita un equipo para tener aspiraciones, que no haga goles, que el arquero en los momentos determinante o en situación determinante también aparezca. Bueno, no es casualidad que sea nuestro arquero titular y que sea el arquero titular de México. Se lo ganó con sus se lo gana con sus actuaciones
Tala Rangel tuvo una atajada primordial ante Carrasquilla | Imago7
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