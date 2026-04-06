Milito pide calma: Chivas va "partido a partido"
El técnico de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito, llamó a mantener la mesura en el cierre del torneo y dejó claro que su equipo debe enfocarse en el presente, sin adelantarse a escenarios futuros.
Para explicar su postura, el estratega recurrió a una referencia personal de su etapa como jugador en Independiente, recordando una enseñanza del técnico Américo Gallego:
Yo tengo otro ejemplo mejor. Yo soy independiente, Racing es el clásico rival. Nosotros cuando fuimos campeones en Independiente, año 2000, con el ‘Tolo’ Gallego, un grandísimo entrenador, decía ‘piano a piano’. Así que prefiero utilizar esa frase y realmente decir que ese debe ser el comportamiento partido a partido.
Es más, dentro del partido es jugada a jugada. No para llegar lejos o intentar llegar lejos hay que mirar cerca. Y ahora lo más importante es recuperar los jugadores, preparar bien la semana porque es un partido dificilísimo de visitante con Tigres. Y tenemos que ir ahí a jugar como lo solemos hacer, pero con la dificultad que tiene ir a jugar a esa cancha contra semejante rival. Por lo tanto, calma partido a partido y después el tiempo dirá de qué fuimos capaces de conseguir
CHIVAS ES UN EQUIPO VALIENTE
Además, el entrenador valoró la personalidad de su equipo, especialmente en escenarios adversos:
Es un equipo que juega muy bien en largo, como pasó en el primer tiempo, pero también si le das tiempo es un equipo que se la pasa bien y en ventaja no, bueno, obviamente que no es no es tan sencillo jugar, pero este equipo tiene valentía, tiene confianza y tiene argumentos a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situación y revertirla. Entonces, tal y como se dio el partido y haber empatado al final, es un punto que que valoramos. Pero lógicamente que queríamos queríamos ganar
ELOGIA AL TALA RANGEL
Finalmente, Milito destacó la actuación del guardameta Raúl Rangel, pieza clave para sostener al equipo en momentos determinantes:
‘Tala’ está en un momento fundamental del partido nos sostuvo en en el partido, atajando el posible 3-1. Y eso también un poco lo que necesitamos o lo que necesita un equipo para tener aspiraciones, que no haga goles, que el arquero en los momentos determinante o en situación determinante también aparezca. Bueno, no es casualidad que sea nuestro arquero titular y que sea el arquero titular de México. Se lo ganó con sus se lo gana con sus actuaciones