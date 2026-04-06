Milito pide calma: Chivas va "partido a partido"

Es un equipo que juega muy bien en largo, como pasó en el primer tiempo, pero también si le das tiempo es un equipo que se la pasa bien y en ventaja no, bueno, obviamente que no es no es tan sencillo jugar, pero este equipo tiene valentía, tiene confianza y tiene argumentos a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situación y revertirla. Entonces, tal y como se dio el partido y haber empatado al final, es un punto que que valoramos. Pero lógicamente que queríamos queríamos ganar