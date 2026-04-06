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Futbol

Milito no pone excusas ante posibles bajas por convocatoria mundialista

Gabriel Milito analizando el partido Chivas contra Pumas | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 23:50 - 05 abril 2026
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Gabriel Milito aseguró que Chivas no pondrá excusas ante posibles bajas por convocatorias y confía en su plantel para afrontar la liguilla, con la mira puesta en cerrar como líder

El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito, se refirió al posible impacto que tendría en su plantel la convocatoria de jugadores a selecciones nacionales de cara a la Copa del Mundo, situación que podría provocar ausencias sensibles en plena disputa de la Liguilla.

Milito confía en el plantel pese a posibles bajas por selecciones

Ante este panorama, el estratega Rojiblanco dejó claro que el equipo no pondrá excusas y confía plenamente en la profundidad de su plantel para responder en momentos clave del campeonato.

Bueno, poco a poco más equipo. Que yo, por supuesto, estoy muy conforme con el rendimiento del equipo
Armando "La Hormiga" González anotando ante Pumas | MEXSPORT

Pero creo que podemos hacerlo bien y, en caso de los chicos que se vayan, que en algún momento tocará, estoy muy tranquilo con el plantel que tenemos

Más allá de que sean jugadores muy importantes para nosotros, siento que tenemos muy buen recambio y para nosotros no será una excusa. Los jugadores que se vayan
Jugadores de Chivas en festejo de gol tras empate ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Cerrar como líder, la prioridad de Chivas rumbo a la liguilla

Respecto a la incertidumbre sobre quiénes podrían perderse la fase final y la importancia de cerrar en la cima, añadió:  

Aún no tenemos confirmado qué jugadores finalmente no van a contar para la liguilla. Por supuesto que es importante terminar primero

Ya dije que no te da ningún título, pero sí te da la ventaja deportiva del resultado y definir en casa de local, que eso puede influir o no puede influir en la serie; dependerá de qué suceda ahí
Hormiga empató su propia cuota de goles | Imago7

Finalmente, sobre la ambición del equipo y el enfoque hacia la liguilla, reconoció que le gustaría concluir primero en la clasificación.

Ahora sí, me gustaría terminar en el primer lugar. Más allá de que después queda el camino más duro, que es enfrentarte contra los mejores, en una instancia de mata-mata, ¿no? De eliminación directa

Bueno, esperemos cerrar bien el campeonato Y después continuar, porque esto continúa. Entonces, por eso es tan importante ir partido a partido, partido a partido, en la medida de lo posible mejorar, en la medida de lo posible ser más
Chivas rescata un punto en el partido ante Pumas | MEXSPORT
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