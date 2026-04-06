'Hormiga' González supera marca de Omar Bravo en Chivas; va por récord de Pajarito

Armando González continúa consolidándose como la gran revelación del Guadalajara en la temporada 2025-2026. Tras su reciente actuación ante Pumas, donde firmó un doblete, el canterano rojiblanco alcanzó las 24 anotaciones en el presente ciclo, superando una de las marcas más emblemáticas en la historia moderna del club.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

Con este registro, la "Hormiga" dejó atrás los 22 goles que consiguió Omar Bravo en la temporada 2006-2007, cifra que hasta ahora se mantenía como el estándar de efectividad para un delantero del Rebaño en torneos cortos.

A LA CAZA DEL RÉCORD HISTÓRICO

Tras desplazar al histórico "mochiteco", González se coloca como el segundo máximo anotador de Chivas en una sola temporada. El único obstáculo que lo separa de la gloria absoluta es el récord de Jaime "Pajarito" García, quien en la campaña 1980-1981 logró perforar las redes en 27 ocasiones.

A falta de cuatro goles para igualar la marca histórica, el panorama presenta un desafío logístico considerable para el atacante tapatío.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

EL CAMINO DE LA HORMIGA PARA EL RÉCORD

A pesar del gran momento que atraviesa, Armando González se enfrenta a un calendario reducido. Todo indica que será una de las piezas clave en la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, lo que obligaría al delantero a reportar con la Selección Mexicana antes del inicio de la Liguilla.

Bajo este escenario, la "Hormiga" solo dispondría de los últimos encuentros de la fase regular para intentar alcanzar los 27 goles de Jaime Pajarito.

Los compromisos restantes para Armando González son:

Tigres

Puebla

Necaxa

Tijuana