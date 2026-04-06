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Futbol

¡Hormiga Líder! Así marcha el campeonato de goleo en el Clausura 2026

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:14 - 05 abril 2026
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Con la misma cantidad de goles que en el torneo pasado, Armando González es el primer lugar de la competencia

El último partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX ha terminado con el empate 2-2 entre Chivas y Pumas, partido en el cual Armando González ha anotado un par de goles para mantenerse en la cima del campeonato individual de goleo.

Como si fuera una especie de deja vu, los tres campeones de goleo del Apertura 2025 se encuentran a la cabeza de la tabla; sin embargo, existen notables diferencias a lo que venía sucediendo a lo largo de los últimos torneos.

Hormiga festeja el empate ante Pumas con Ángel Sepúlveda | MEXSPORT

¿Cómo marcha el goleo individual?

Para ser campeón de goleo en el Apertura 2025, la Hormiga González anotó un total de 12 goles, los mismos que sus dos competidores directos, Joao Pedro y Paulinho, quien en ese mismo torneo se convirtió en tricampeón goleador en Liga MX.

Ahora, en el Clausura 2025, apenas finalizando la décimo tercera jornada, Armando ya empató su propia marca, por lo que en las Jornadas restantes podría tener un número aún mayor, dejando atrás a sus rivales y ser el campeón de goleo individual, pero todavía falta mucho para conocer el desenlace del torneo.

Los partidos que le restan a la Hormiga con Chivas con ante Tigres, Puebla, Necaxa y Tijuana, dos de visita y dos de local, cerrando en el Estadio Akron, tal y como sucedió en el final del torneo anterior ante los Rayados de Monterrey, mismo rival al que ya le anotó el 34 del Rebaño en este torneo.

Armando "La Hormiga" González anotando ante Pumas | MEXSPORT

El más cercano perseguidor de González es Joao Pedro, quien busca su bicampeonato goleador junto al mexicano; el elemento de Atlético San Luis metió un gol en contra de Monterrey en esta jornada, por lo que se había metido en la cima de la estadística individual, pero no contaba con la buena actuación que tendría el de Chivas.

¿Dónde se ubica Paulinho?

El delantero portugués bicampeón con Toluca y tricampeón de goleo, por el momento se encuentra en el tercer lugar de los goleadores del torneo con seis goles, aún muy lejos de lo que había conseguido en torneos pasados, pero aún en la pelea; sin embargo, está empatado con dos jugadores más: Díber Cambindo de León y Kevin Castañeda de Xolos.

Ya mucho más lejanos a la cima, todos y cada uno de ellos con cinco goles se encuentran José Paradela de Cruz Azul, Juninho de Pumas, 'Ponchito' González de Atlas, Ezequiel Bullaude de Necaxa, Uros Durdevic de Rayados y Bullaude de Santos Laguna.

Paulinho con Toluca | MEXSPORT
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