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Futbol

Chivas, primer clasificado a Liguilla del Clausura 2026

El Brujo se hizo presente en el encuentro disputado en el Estadio Akron, su excasa
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 22:53 - 05 abril 2026
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Tras el empate ante Pumas, el Rebaño aseguró su lugar en la fase final del torneo

Chivas vino de atrás y sacó el empate de 2-2 ante Pumas, y con ello asegura su clasificación a la Liguilla. Con 31 puntos obtenidos, el Rebaño ya no saldrá de los primeros ocho de la tabla del Clausura 2026.

¿Por qué Chivas ya está clasificado a Liguilla?

Juárez, con un partido pendiente, registra 15 unidades misma cantidad que los puntos posibles, por lo que su máxima aspiración son 30. Al ocupar el lugar 12 de la tabla, era la única amenaza de Chivas para evitar que clasificara a Liguilla. 

Chivas rescata un punto en el partido ante Pumas | MEXSPORT

De esta forma, Chivas es el primer clasificado a la fase final del Clausura 2026, para confirmar el gran momento que atraviesa y ser uno de los máximos candidatos a llevarse el título. 

El conjunto Rojiblanco vive uno de sus mejores torneos en años y con 31 puntos todavía tiene la posibilidad de alcanzar 43, con un calendario en el que todavía tiene que enfrentar a Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos

Hormiga festeja el empate ante Pumas con Ángel Sepúlveda | MEXSPORT

Chivas se mantiene como la mejor ofensiva del Clausura 2026

Una de las claves para este Rebaño es su buena relación con el gol, pues tras el empate ante Pumas, aumenta su margen como la mejor ofensiva del torneo, con 27 tantos a su favor, por encima de los 24 que registra Cruz Azul

El Guadalajara de Gabriel Milito ilusiona a los aficionados, pues además de los resultados, el buen funcionamiento y energía del equipo inspiran confianza para aspirar a levantar el trofeo, pese a las grandes posibilidades de no contar con el plantel completo, debido a la convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Hormiga metió a Chivas en el partido | MEXSPORT
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