¡La Hormiga responde! Armando González acerca a Chivas ante Pumas

El delantero de Chivas Rayadas del Guadalajara, Armando González, volvió a aparecer en un momento importante para su equipo al hacer el descuento ante Pumas.

Al minuto 70, “La Hormiga” marcó el gol que acercó a Chivas en el marcador ante Club Universidad Nacional, encendiendo el partido en la recta final.

Un goleador encendido en el Clausura 2026

Con esta anotación, González llegó a 12 goles en el torneo, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del Clausura 2026.

Su olfato goleador ha sido clave para el Rebaño, que encuentra en él a su principal arma ofensiva en momentos de presión.