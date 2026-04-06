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Futbol

¡La Hormiga responde! Armando González acerca a Chivas ante Pumas

Armando "La Hormiga" González anotando ante Pumas | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:09 - 05 abril 2026
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Armando González apareció al minuto 70 para acercar a Club Deportivo Guadalajara ante Club Universidad Nacional, firmando su gol 12 del Clausura 2026

El delantero de Chivas Rayadas del Guadalajara, Armando González, volvió a aparecer en un momento importante para su equipo al hacer el descuento ante Pumas.

Al minuto 70, “La Hormiga” marcó el gol que acercó a Chivas en el marcador ante Club Universidad Nacional, encendiendo el partido en la recta final.

Un goleador encendido en el Clausura 2026

Con esta anotación, González llegó a 12 goles en el torneo, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del Clausura 2026.

Su olfato goleador ha sido clave para el Rebaño, que encuentra en él a su principal arma ofensiva en momentos de presión.

Hormiga metió a Chivas en el partido | MexSport
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