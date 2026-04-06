Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas

Una cara no muy grata para los Chivahermanos. El delantero del Club Universidad Nacional, José Juan Macías, hizo acto de presencia en el Estadio Akron previo al duelo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

A pesar de estar lesionado, el atacante acompañó al equipo en este compromiso clave, mostrando su respaldo total desde fuera del terreno de juego.

José Juan Macía de regreso en el Akron para apoyar a los Pumas | MEXSPORT

Un regreso especial ante su exequipo

La visita tiene un toque especial para Macías, quien vivió etapas significativas con El Rebaño y unas no tan agradables por todo lo que nunca pudo lograr con Chivas.

Los jugadores del Rebaño festejan el gol de José Juan Macías

Aunque no podrá ver acción, su presencia no pasa desapercibida en un escenario que conoce bien y donde llegó a dejar huella a pesar de que su 2.ª etapa no fue lo que se esperaba.

José Juan Macías, en un partido con Chivas | MEXSPORT