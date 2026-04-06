Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas

JJ Macías reapareciendo para apoyar a los Pumas frente a Chivas | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:29 - 05 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
José Juan Macías reapareció ante las cámaras para apoyar a Pumas ante su exequipo, Chivas

Una cara no muy grata para los Chivahermanos. El delantero del Club Universidad Nacional, José Juan Macías, hizo acto de presencia en el Estadio Akron previo al duelo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

A pesar de estar lesionado, el atacante acompañó al equipo en este compromiso clave, mostrando su respaldo total desde fuera del terreno de juego.

José Juan Macía de regreso en el Akron para apoyar a los Pumas | MEXSPORT

Un regreso especial ante su exequipo

La visita tiene un toque especial para Macías, quien vivió etapas significativas con El Rebaño y unas no tan agradables por todo lo que nunca pudo lograr con Chivas.

Los jugadores del Rebaño festejan el gol de José Juan Macías

Aunque no podrá ver acción, su presencia no pasa desapercibida en un escenario que conoce bien y donde llegó a dejar huella a pesar de que su 2.ª etapa no fue lo que se esperaba.

José Juan Macías, en un partido con Chivas | MEXSPORT

El delantero se mantiene enfocado en su recuperación, pero no pierde la oportunidad de estar cerca del equipo en fechas de suma importancia del Clausura 2026.

Últimos videos
Lo Último
21:04 ¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
20:52 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
20:48 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
20:28 ¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
Futbol Nacional
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
Futbol
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
Futbol
05/04/2026
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari