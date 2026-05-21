VIDEO: Toro cae de una camioneta, se enfurece y destruye autos a su paso
Momentos de caos y tensión se vivieron luego de que un toro escapara repentinamente de la camioneta en la que era transportado y comenzara a correr descontrolado por la calle, causando daños a varios vehículos y desatando el miedo entre vecinos y personas que se encontraban cerca.
El incidente quedó grabado en video y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la fuerza del animal y por el peligroso momento que se vivió en plena vía pública.
En las imágenes se observa cómo el toro viajaba dentro de un remolque especial adaptado para su traslado; sin embargo, aparentemente la puerta no estaba bien asegurada y terminó abriéndose debido al peso del propio animal.
El toro cayó de la camioneta y salió corriendo
Tras abrirse la compuerta, el toro cayó abruptamente al pavimento. Aunque el golpe pudo haberlo desorientado unos segundos, rápidamente se levantó y comenzó a correr en dirección contraria a la camioneta.
Lo más sorprendente es que el conductor aparentemente no se percató de inmediato de lo ocurrido y continuó avanzando algunos metros mientras el animal ya estaba completamente fuera del remolque.
Vecinos y peatones que presenciaron la escena prefirieron mantenerse sobre las banquetas para evitar ser alcanzados por el toro, mientras otros intentaban alertar al dueño sobre lo sucedido.
Autos dañados y momentos de pánico
Lejos de tranquilizarse, el toro comenzó a actuar de manera agresiva y terminó arremetiendo contra varios objetos y vehículos estacionados.
En el video viral se aprecia cómo el animal golpea primero una motocicleta que se encontraba estacionada y posteriormente se lanza contra algunos automóviles mientras personas alrededor intentaban espantarlo para evitar más daños.
La escena provocó momentos de angustia entre quienes observaban el incidente, pues el toro corría sin control en plena calle y podía representar un riesgo para cualquier persona que se atravesara en su camino. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
El video se corta y el desenlace sigue siendo desconocido
Uno de los aspectos que más llamó la atención en redes sociales es que el video termina abruptamente, por lo que todavía no se sabe cómo lograron controlar al toro ni si su dueño regresó rápidamente para capturarlo.
Tampoco se ha informado oficialmente dónde ocurrieron los hechos o el monto de los daños ocasionados a los vehículos afectados. Sin embargo, usuarios en redes sociales reaccionaron de inmediato al video y muchos coincidieron en que lo más importante fue que ninguna persona resultara herida.
Otros internautas señalaron que el incidente pudo terminar en tragedia debido a la falta de seguridad en el traslado del animal.
🐂😱 ¡Toro cae de camioneta y provoca caos en plena calle!— Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 21, 2026
Un toro que era transportado en una camioneta terminó sobre la vía pública en Puruándiro, donde alcanzó a golpear una motocicleta y un automóvil.#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/vxpxLDzfPx