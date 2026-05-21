Justicia y gracia, solo a Pumas

¿Y a Cruz Azul? Pues un ‘gracias por participar’ desde la Comisión de Árbitros, que le negó el cambio de árbitros para la Final que inicia esta noche, contrario a lo que hizo con Pumas cuando se inconformó.

La Máquina se quejó por quitar al mejor silbante que hay en México para repetir a los ábitros y VAR que le dirigieron a Universidad en Semifinales, en los partidos de la Final, y por la petición de Efraín para que Quintero Huitrón fuera designado. Y la respuesta es increíble...

SIN VERGÜENZA EN LA COMISIÓN DE ÁRBITROS

Desde la FMF se crearon argumentos absurdos ante la inconformidad azul. Primero que la Comisión de Árbitros es la única facultada para designar y hacer cambios en los silbantes, “con independencia” y “sin tomar en cuenta inconformidades de terceros”, cuando apenas en la Semifinal anterior hizo lo que pidió Luis Raúl González de Pumas. Y eso que ya lo habían anunciado.

¿Pero creerá Juan Manuel Herrero, quien firma la carta de respuesta, que el mundo no se enterará que sí se lo cambió a Universidad y no lo hizo para Cruz Azul? ¿O más bien será que no le importa que se exhiba que imparte justicia selectiva?

NO SE VAYA A CANSAR DE DESCANSAR

Y sobre no poner al mejor árbitro que hay en nuestro país, simplemente dijeron que César Ramos Palazuelos tiene que reportar a FIFA ¡hasta el 31 de mayo! Y que dos semanas antes no se le puede molestar. ¿Quién creen que va a dirigir las Finales de Champions o Concacaf, por ejemplo?

Pues te doy un dato: pues desde hace ocho Mundiales siempre había estado en la Final del futbol mexicano el árbitro que termina yendo al magno evento de FIFA. Hasta hoy, que la Comisión de Herrero decidió no ponerlo y designar a los que le pitaron a Pumas. Inaudito.

A RAMOS LE QUITARON UNA LANA POR LA FINAL

Te lo confirmo: Ramos Palazuelos estaba listo para dirigir una de las Finales, lo quería hacer como parte de su preparación mundialista, y hoy está que no lo calienta ni el sol.

Además, la incongruencia de la Comisión de Herrero le está quitando a César la chance de ganar los poco más de 150 mil pesos que entregan al silbante sólo por dirigir uno de los partidos por el título de Liga MX. Vaya injusticia.

AMÉRICA, POR OTRA CORONA INTERNACIONAL

Y ya de salida, pocos han reaccionado a lo que sucede en Pachuca, que no es poca cosa. Se está jugando la Champions de Conca Femenil, el torneo más importante de la confederación, una designación como sede que la Bella Airosa le ganó a la CDMX, Washington y Nueva York, nada más.