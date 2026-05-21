¿Qué es Proyectos 9? El fraude inmobiliario de 500 millones que dejó a cientos sin patrimonio

Lo que comenzó como el sueño de cientos de familias e inversionistas para adquirir un departamento o hacer crecer su patrimonio terminó convirtiéndose en uno de los escándalos inmobiliarios más fuertes registrados recientemente en Nuevo León.

El caso de Proyectos 9 ha generado indignación luego de que autoridades estatales revelaran que existen cerca de 200 denuncias relacionadas con un presunto fraude inmobiliario que habría provocado pérdidas cercanas a los 500 millones de pesos.

La situación escaló todavía más después de que un Juez de Control emitiera órdenes de aprehensión contra José ‘N’ y Manuel Enrique ‘N’, señalados como responsables de la inmobiliaria, luego de no presentarse a la audiencia de vinculación a proceso programada para el miércoles 20 de mayo.

Cientos de familias están reclamando su dinero tras no entregarles un departamento que compraron / Redes Sociales

Así operaba Proyectos 9

Proyectos 9 se presentaba como una inmobiliaria moderna e innovadora enfocada en desarrollos de lujo en Monterrey y San Pedro Garza García.

La empresa ofrecía preventas de departamentos, lofts, oficinas y espacios comerciales bajo una imagen aspiracional, con renders llamativos y promesas de transformar la forma de vivir y trabajar en Nuevo León.

Entre los proyectos promocionados aparecían desarrollos como: Torre Lalo

Lola

Sohl

Verde Moca

Azul Moca

Amarillo Moca

Volva

Las Palmas

Proyectos 9 ya tiene más de 200 denuncias por fraude en Nuevo León / Redes Sociales

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, muchos de estos proyectos nunca fueron concluidos o simplemente no avanzaron como se prometió.

Más de 500 millones de pesos desaparecidos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que actualmente existen cerca de 200 denuncias relacionadas con el presunto fraude inmobiliario. Las acusaciones apuntan a operaciones de preventa y supuestas irregularidades financieras vinculadas a inversiones realizadas por particulares que buscaban adquirir propiedades o generar rendimientos económicos.

El monto total del presunto desfalco rondaría los 500 millones de pesos. Mientras tanto, afectados han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia y la devolución de sus ahorros, muchos de ellos destinados originalmente para adquirir vivienda.

Las autoridades estatales ya detuvieron a José Lobatón por no cumplir con los proyectos a la gente / Redes Sociales

Emiten órdenes de aprehensión contra propietarios

El empresario identificado como José Lobatón fue vinculado a proceso por el presunto delito de fraude agravado. Aunque previamente notificó que no acudiría a la audiencia debido a presuntos problemas de salud, la ausencia derivó en la emisión de órdenes de aprehensión contra él y Manuel Enrique ‘N’.

Incluso, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo en el Swiss Hospital, ubicado en la colonia Miravalle de Monterrey, donde presuntamente se encontraba uno de los dueños de Proyectos 9.

Minutos antes de las 21:00 horas de ayer, detectives lograron ingresar al hospital para informarle oficialmente sobre su situación jurídica. Las autoridades confirmaron que ambos propietarios de Proyecto 9 serán trasladados al Penal de Apodaca una vez que las órdenes de aprehensión sean ejecutadas. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las familias esperan que les regresen su dinero que suma más de 500 millones de pesos / Redes Sociales

Afectados exigen respuestas

Mientras se desarrollaban las audiencias judiciales, decenas de personas afectadas acudieron al Palacio de Justicia para protestar y exigir que se les devuelva el dinero invertido. Muchas familias aseguran haber entregado sus ahorros de años confiando en los proyectos inmobiliarios que se les ofrecieron.

El caso ha generado enorme preocupación en Nuevo León debido al impacto económico y emocional que dejó en cientos de inversionistas y compradores que hoy siguen esperando respuestas sobre el destino de su dinero.