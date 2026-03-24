Mujer acusada de extorsionar a la amante de su esposo queda libre en Nuevo León

El caso de la mujer que presuntamente intentó extorsionar a la amante de su esposo con la publicación de un video íntimo a cambio de 300 mil pesos dio un giro inesperado, luego de que un juez de Nuevo León decidió dejarla en libertad al no encontrar elementos para vincularla a proceso.

De la detención a la liberación en Nuevo León

Hace apenas unos días se hizo viral el caso de Diana ‘N’, de 39 años, quien fue detenida en el municipio de Guadalupe el pasado 19 de marzo, tras ser denunciada por el presunto delito de extorsión.

La denuncia fue presentada por Fabiola ‘N’, quien se desempeñaba como maestra de gimnasia de su hija.

El pasado 19 de marzo la mujer fue detenida por el presunto delito de extorsión

El origen del conflicto: infidelidad y video íntimo

De acuerdo con los reportes, hace dos años Diana ‘N’ descubrió una infidelidad de su esposo, luego de encontrar un video íntimo de él con la maestra.

A partir de ello, presuntamente decidió amenazar a la mujer con difundir el material entre sus conocidos.

Te espera algo terrible, no voy a descansar hasta que todo mundo lo vea”, se lee en un mensaje que Diana ‘N’ le habría enviado a Fabiola ‘N’.

La supuesta víctima llevaba dos años lidiando con mensajes de amenaza

Juez la deja en libertad pese a pruebas

Aunque Diana ‘N’ fue detenida, un juez determinó recientemente no vincularla a proceso, pese a que, según medios locales, en la audiencia se presentaron: Capturas de WhatsApp

Audios

Testimonio de la presunta víctima

Defensa logra fallo a favor en minutos

Se reporta que la acusada acudió a la audiencia con un equipo de seis abogados de un importante bufete de Nuevo León.

La defensa logró, en cuestión de minutos: Su liberación

La no vinculación a proceso

Que no se fijara una nueva audiencia inmediata

El juez señaló que primero debe resolverse la cadena de custodia de las pruebas.

Un juez decidió no vincular a proceso a Diana 'N' al no encontrar pruebas suficientes en su contra/Pixabay

Podría enfrentar cargos por Ley Olimpia

Además del presunto delito de extorsión, el caso podría derivar en una investigación bajo la Ley Olimpia, que sanciona: Difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Producción de contenido íntimo sin permiso

Acoso y hostigamiento digital

Amenazas de publicación

Las penas pueden alcanzar hasta 6 años de prisión.

El esposo también podría ser investigado