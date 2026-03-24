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Mujer acusada de extorsionar a la amante de su esposo queda libre en Nuevo León
El caso de la mujer que presuntamente intentó extorsionar a la amante de su esposo con la publicación de un video íntimo a cambio de 300 mil pesos dio un giro inesperado, luego de que un juez de Nuevo León decidió dejarla en libertad al no encontrar elementos para vincularla a proceso.
De la detención a la liberación en Nuevo León
Hace apenas unos días se hizo viral el caso de Diana ‘N’, de 39 años, quien fue detenida en el municipio de Guadalupe el pasado 19 de marzo, tras ser denunciada por el presunto delito de extorsión.
La denuncia fue presentada por Fabiola ‘N’, quien se desempeñaba como maestra de gimnasia de su hija.
El origen del conflicto: infidelidad y video íntimo
De acuerdo con los reportes, hace dos años Diana ‘N’ descubrió una infidelidad de su esposo, luego de encontrar un video íntimo de él con la maestra.
A partir de ello, presuntamente decidió amenazar a la mujer con difundir el material entre sus conocidos.
Te espera algo terrible, no voy a descansar hasta que todo mundo lo vea”, se lee en un mensaje que Diana ‘N’ le habría enviado a Fabiola ‘N’.
Juez la deja en libertad pese a pruebas
Aunque Diana ‘N’ fue detenida, un juez determinó recientemente no vincularla a proceso, pese a que, según medios locales, en la audiencia se presentaron:
Capturas de WhatsApp
Audios
Testimonio de la presunta víctima
Defensa logra fallo a favor en minutos
Se reporta que la acusada acudió a la audiencia con un equipo de seis abogados de un importante bufete de Nuevo León.
La defensa logró, en cuestión de minutos:
Su liberación
La no vinculación a proceso
Que no se fijara una nueva audiencia inmediata
El juez señaló que primero debe resolverse la cadena de custodia de las pruebas.
Podría enfrentar cargos por Ley Olimpia
Además del presunto delito de extorsión, el caso podría derivar en una investigación bajo la Ley Olimpia, que sanciona:
Difusión de contenido íntimo sin consentimiento
Producción de contenido íntimo sin permiso
Acoso y hostigamiento digital
Amenazas de publicación
Las penas pueden alcanzar hasta 6 años de prisión.
El esposo también podría ser investigado
La misma situación podría alcanzar al esposo de Diana ‘N’, ya que trascendió que el video íntimo habría sido grabado sin consentimiento.
Además, se señala que el hombre se encuentra recluido en otro país por otros presuntos delitos.