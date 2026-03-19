VIDEO: ¿Mujer tomando el sol en Palacio Nacional es real o falso?

En redes sociales se ha hecho viral un video grabado desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el que supuestamente se puede ver a una mujer asoleándose las piernas desde Palacio Nacional, hecho que ha dividido opiniones y generado controversia acerca de si la grabación es real o no.

Palacio Nacional es un emblemático edificio a un costado del Zócalo y es donde vive la presidenta Claudia Sheinbaum/Pixabay

Video viral desde el Zócalo desata polémica

El video fue publicado originalmente por el creador de contenido Vampipe, crítico de la Cuarta Transformación (4T), con un audio sobrepuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre el concierto que recientemente dio Shakira en el Zócalo y cómo lo vio desde Palacio Nacional.

“¿Quién era la mujer tomando el Sol en la ventana de Palacio Nacional? ¿Sería que ya agarró gusto a estar escondida espiando desde la ventana?”, se lee en el mensaje con el que acompañó el clip de duración de 14 segundos.

Usuarios dudan: ¿video real o hecho con IA?

Ante las críticas y reacciones generadas por los internautas, quienes señalaron que podría tratarse de un video falso hecho con Inteligencia Artificial, el creador de contenido compartió de nuevo el video, pero ahora con su audio original.

En este se escuchan motores de autos, claxones y murmullos de personas que caminan por el Zócalo, mientras la mujer, aparentemente en vestido, se asolea con las piernas descubiertas y revisa su celular desde una ventana de Palacio Nacional.

“¿Quién es?”, “Un poquito de respeto al recinto; que se vaya a la playa”, “¿Es IA? En este país ya no se sabe”, son algunas de las reacciones que provocó el video en X.

¿A poco crees que estas piernas se broncean por sí solas?



Un poquito más de empatía con la mujer que toma el Sol en Palacio Nacional. pic.twitter.com/ARaKGxljIM — vampipe ⍨ (@vampipe) March 19, 2026

Infodemia MX asegura que el video es falso

Paralelamente a la polémica y viralización del clip, la cuenta de X @infodemiaMex, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano bajo el lema “Con información verificada, juntos frenamos la infodemia y las noticias falsas”, aseguró que el video es falso.

“Falso que una mujer "tomó el sol" en Palacio Nacional”, publicó la cuenta de Infodemia MX, argumentando que, de acuerdo con su análisis realizado con motores avanzados, hay indicios del uso de Inteligencia Artificial.

El video que circula en redes sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”, informó.

Infodemia MX sostiene que el video no es real y se hizo con IA/X: @@infodemiaMex

Gobierno no se ha pronunciado