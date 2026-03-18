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¿Habrá alcohol en el Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX? Esto dice la Secretaría de Turismo

Se habla de que tampoco se podrá ingresar comida ajena al evento para ver los partidos y actividades / FB: @ClaraBrugadaM
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:52 - 18 marzo 2026
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El Zócalo será sede de la fiesta mundialista, pero con reglas estrictas que cambiarán la experiencia de los aficionados

La emoción por el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en México, especialmente en la Ciudad de México, donde el Zócalo capitalino será sede del esperado FIFA Fan Fest. Sin embargo, no todo será fiesta sin límites, ya que las autoridades confirmaron una medida que sorprendió a muchos aficionados.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas dentro del Fan Fest, debido a lineamientos establecidos por la FIFA.

“Es importante decir que en el FIFA Fest no se puede vender alcohol, entonces es en el Zócalo el FIFA Fest, pero dentro por tema de normativa de FIFA no hay bebida, no hay venta de bebida alcohólica”, destacó.
La no venta de tragos es decisión que responde directamente a las reglas del organismo internacional / FB: @ClaraBrugadaM

Medida respaldada por Presidencia 

Durante La Mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta decisión y explicó que responde directamente a las reglas del organismo internacional.

“Porque el FIFA Fest viene con patrocinadores, porque así está regulado por la FIFA, digamos. Pero pues ni modo que venga al Zócalo el FIFA Fest aquí adentro del Zócalo pues haya bebidas alcohólicas, ahí sí ya no”, dijo.
El ambiente mundialista se empieza a respirar en la Ciudad de México / FB: @ClaraBrugadaM

Ni alcohol… ni comida: así serán las restricciones

Las limitaciones no terminan ahí. En días pasado y de acuerdo con Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Mundial 2026 en México, tampoco estará permitido ingresar alimentos o bebidas a los espacios oficiales.

Estas medidas buscan mantener el orden, la seguridad y el control durante los eventos masivos que se llevarán a cabo en torno al torneo más importante del futbol.

El Zócalo de la Ciudad de México será sede del Fan Fest FIFA 2026 y tendrá varias restricciones / FB: @ClaraBrugadaM

Un contraste con otros Mundiales

Aunque para muchos fans esta decisión puede resultar estricta, no es la primera vez que sucede algo similar. En el Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, la venta de alcohol también tuvo restricciones y solo se permitió en horarios específicos dentro del Fan Fest.

Ahora, en México, la experiencia será distinta: más familiar, más controlada… y completamente libre de alcohol en el corazón del país.

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