Gobierno CDMX anuncia plataforma para transparentar gastos y obras del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la creación de una plataforma digital de transparencia que permitirá a los ciudadanos conocer cómo se utilizan los recursos públicos destinados a los preparativos del Mundial de Futbol 2026.

El portal formará parte de las acciones de rendición de cuentas rumbo al torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, y permitirá consultar información sobre gastos, proyectos y obras públicas vinculadas con la organización del evento en la capital.

Clara Brugada anunció la creación de una plataforma digital de transparencia / FB: @ClaraBrugadaM

Una plataforma para seguir el dinero del Mundial

Durante el anuncio, la mandataria explicó que la herramienta digital estará diseñada para que cualquier persona pueda revisar de forma sencilla los datos relacionados con la organización del torneo.

Entre la información disponible se incluirán datos presupuestales, administrativos e indicadores económicos relacionados con la preparación de la ciudad para recibir partidos de la Copa del Mundo.

El portal también mostrará las obras y proyectos que se realizan en la Ciudad de México para mejorar infraestructura, movilidad y servicios antes del evento deportivo más importante del planeta.

Los ciudadanos podrán consultar los gastos que resulten para llevar a cabo el Mundial en la Ciudad de México / FB: @ClaraBrugadaM

¿Cuándo estará lista?

El Gobierno capitalino informó que la plataforma aún se encuentra en desarrollo y que su presentación oficial está prevista durante el mes de abril.

En la elaboración participarán distintas dependencias del gobierno local, entre ellas la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Además, el proyecto contará con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, quienes ayudarán a diseñar una herramienta más accesible para la ciudadanía.

La herramienta digital estará diseñada para que cualquier persona pueda revisar los datos / FB: @ClaraBrugadaM

Podría mantenerse después del Mundial

Las autoridades capitalinas señalaron que la plataforma no solo servirá durante el Mundial 2026. También se analiza que permanezca como una herramienta permanente de transparencia, incluso después de que finalice el torneo.

Con ello se busca que los ciudadanos puedan seguir revisando cómo se utilizan los recursos públicos en proyectos de gran escala.