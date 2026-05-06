Golpe de calor: ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer si sufres uno?

Ante el incremento de temperaturas en la Ciudad de México, autoridades de salud y protección civil han advertido sobre los riesgos del golpe de calor, una condición que puede poner en peligro la vida si no se atiende a tiempo.

Durante las olas de calor —que suelen presentarse entre abril y julio— el cuerpo puede perder su capacidad de regular la temperatura, lo que deriva en afectaciones graves si no se toman precauciones.

Los síntomas pueden aparecer de forma repentina durante una ola de calor. / iStock

¿Cómo reconocer un golpe de calor?

Identificar los síntomas a tiempo es clave. De acuerdo con información de autoridades y especialistas, los principales signos de alerta son: Dolor de cabeza intenso

Confusión o desorientación

Piel caliente y seca (sin sudor)

Pulso acelerado

Náuseas o vómito

Desmayo o pérdida de conciencia

Además, la temperatura corporal puede superar los 40°C, lo que representa una emergencia médica.

Especialistas advierten que los síntomas pueden iniciar de forma leve —como mareo o dolor de cabeza— y escalar rápidamente si no se actúa.

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo supera los 40°C y no puede regular su temperatura. / iStock

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Si una persona presenta estos síntomas, se debe actuar de inmediato: Llevarla a un lugar fresco o con sombra

Intentar bajar su temperatura con agua o paños húmedos

Aflojar la ropa

Buscar atención médica urgente Las autoridades enfatizan que el golpe de calor es una emergencia médica, por lo que no debe minimizarse.

¿Cómo prevenir el golpe de calor en días de altas temperaturas?

Para reducir riesgos durante una ola de calor, instituciones como Protección Civil recomiendan: Mantenerse hidratado constantemente, incluso sin sed

Evitar exposición al sol entre 11:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

Permanecer en lugares frescos y ventilados

Evitar actividades físicas intensas bajo el sol

También se recomienda prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables.

Niños y adultos mayores son los más vulnerables ante altas temperaturas. / iStock

Un riesgo real durante la ola de calor

El golpe de calor no es solo una molestia por altas temperaturas. Puede afectar el sistema nervioso, provocar deshidratación severa e incluso poner en riesgo la vida si no se atiende a tiempo.

Por ello, autoridades insisten en que reconocer los síntomas y actuar rápidamente puede marcar la diferencia.