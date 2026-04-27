¿Qué día hará más calor en CDMX? Temperaturas llegarán a 34 grados

La Ciudad de México se mantiene bajo los efectos de una onda de calor que continuará durante esta semana, provocando un aumento progresivo en las temperaturas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ambiente caluroso se intensificará en los próximos días.

Este lunes 27 de abril, la capital ya registra temperaturas elevadas, con máximas estimadas entre 31 y 33 grados Celsius. Sin embargo, las condiciones atmosféricas apuntan a que el calor será más intenso conforme avance la semana.

El miércoles será el día más caluroso, con máximas que podrían alcanzar los 34°C./ Pixabay

¿Qué día hará más calor en la CDMX?

El pronóstico indica que el miércoles 29 de abril será el día más caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar entre 32 y 34 grados Celsius. Para esa jornada se espera un cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvias y con alta radiación solar.

Para el martes 28 de abril, se prevé un escenario similar, con máximas de 31 a 33 grados. Aunque en el Estado de México podrían registrarse lluvias con descargas eléctricas, en la capital no se contemplan precipitaciones.

Este fenómeno está relacionado con un sistema anticiclónico, que limita la formación de nubes y provoca un aumento en la radiación ultravioleta, lo que intensifica la sensación de calor en gran parte del país, incluyendo más de 27 estados.

El calor se intensifica por un sistema anticiclónico que eleva la radiación solar en el Valle de México./ Pixabay

Recomendaciones ante la ola de calor en CDMX

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y las 17:00 horas, periodo en el que se registran las temperaturas más altas del día y mayor exposición a los rayos solares.

También es importante mantenerse bien hidratado, consumir líquidos de manera constante y permanecer en lugares frescos y ventilados para evitar afectaciones a la salud.

El uso de bloqueador solar, ropa ligera de colores claros y accesorios como sombrero o lentes de sol puede ayudar a reducir el impacto de la radiación.

Además, se aconseja no consumir alimentos en la vía pública, ya que el calor extremo puede acelerar su descomposición. Las autoridades también piden prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.