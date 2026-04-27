¿Cómo jubilarte antes de los 60 años con el IMSS en 2026?

Retirarse antes de los 60 años en México sí es posible, pero no es un trámite sencillo. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la opción de jubilación anticipada está dirigida a trabajadores que han logrado reunir un ahorro suficiente en su cuenta individual, bajo las reglas de la Ley del Seguro Social de 1997.

Para este 2026, uno de los primeros requisitos que deben cumplirse es el número de semanas cotizadas. Actualmente, el mínimo es de 875 semanas cotizadas, una cifra que seguirá aumentando cada año en bloques de 25 semanas hasta llegar a 1,000 semanas en 2031, como parte de la reforma al sistema de pensiones.

El IMSS exige al menos 875 semanas cotizadas en 2026 para acceder a una pensión bajo el régimen de 1997./ Pixabay

¿Cuántas semanas cotizadas pide el IMSS en 2026?

Alcanzar ese número de semanas no garantiza el retiro inmediato. El factor más importante sigue siendo el dinero acumulado en la Afore, ya que el trabajador debe demostrar que puede financiar una renta vitalicia, es decir, un ingreso mensual que se le pagará de por vida mediante una aseguradora.

A esto se suma una condición clave: el monto de la pensión debe ser superior en más de un 30% a la Pensión Mínima Garantizada, lo que se conoce como la regla del excedente. Este filtro es el que, en muchos casos, impide que las personas puedan retirarse antes del tiempo establecido.

Además, el ahorro también debe cubrir el costo del Seguro de Sobrevivencia, el cual protege a los beneficiarios en caso de fallecimiento del pensionado. Sin este componente, el IMSS no autoriza el retiro anticipado, aunque se cumplan otros requisitos.

El retiro anticipado depende del ahorro acumulado en la Afore y de cumplir con la llamada regla del 30%./ Pixabay

Requisitos y documentos para tramitar la jubilación anticipada

En cuanto a los documentos, es indispensable presentar una identificación oficial vigente, el estado de cuenta de la Afore reciente, un comprobante bancario con CLABE interbancaria, así como el acta de nacimiento certificada. También es obligatorio haber causado baja en el Régimen Obligatorio del IMSS y no estar trabajando al momento de iniciar el trámite.

Si el trabajador no alcanza el monto necesario para cumplir con la regla del 30%, deberá esperar a los 60 años para solicitar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada o hasta los 65 años para la pensión por Vejez. Otra alternativa es recurrir a esquemas como la Modalidad 40, que permite seguir cotizando de forma voluntaria para mejorar tanto las semanas acumuladas como el monto final de la pensión.