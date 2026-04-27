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Pagar gasolina con tarjeta o vales será más barato en México desde el 1 de mayo

Se anunció una nueva medida que eliminará el cobro de comisiones al pagar gasolina con tarjeta/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:40 - 27 abril 2026
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Gobierno anuncia acuerdo para reducir a costo cero las comisiones en gasolineras al pagar con dinero electrónico

Fue anunciado un nuevo beneficio que reducirá el costo de la gasolina y el diésel en México, principalmente para quienes pagan con tarjetas o vales.


A partir del 1 de mayo, se eliminará el cobro de comisiones en gasolineras.

El gobierno busca contener el costo de la gasolina y el diésel/Pixabay

Acuerdo entre gobierno, bancos y gasolineros

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre un acuerdo conjunto entre gasolineros, la Asociación de Bancos de México (ABM) y emisores de vales.


El objetivo es contener los precios del combustible, además del compromiso de mantener:

  • Gasolina por debajo de 24 pesos por litro

  • Diésel por debajo de 28 pesos por litro

Hoy vamos a anunciar algo muy bueno: cuando se trabaja en conjunto por los mexicanos, se logran resultados. Vamos a reducir las comisiones en el pago de gasolinas y diésel, tanto para quienes usan tarjetas como para quienes pagan con vales; al disminuir estos costos, también bajará el precio final de los combustibles”, señaló la mandataria.
Pagar con tarjeta de crédito o débito, así como con vales resultará benéfico para las personas/Pixabay

¿Cómo afectaban las comisiones?

Hasta ahora, las gasolineras debían cubrir comisiones bancarias o de intermediarios cuando el pago se realizaba con tarjeta o vales.


Este costo terminaba siendo absorbido indirectamente por el consumidor.


Por ejemplo, al cargar 300 pesos de gasolina, el usuario pagaba aproximadamente 2.57 pesos adicionales por comisión. Con el nuevo acuerdo, ese cobro desaparecerá.

Tarjetas bancarias: comisiones en 0%

El acuerdo con la ABM elimina la llamada “cuota de intercambio”, que representa cerca del 80% de la comisión total.

  • Tarjeta de débito: pasa de 0.45% a 0%

  • Tarjeta de crédito: pasa de 1.00% a 0%


Esto representa ahorros aproximados de:

  • 2.57 pesos por operación con débito

  • Hasta 7.45 pesos por operación con crédito

Vales de gasolina: también habrá descuentos

Las empresas emisoras de vales ajustarán sus cobros:

  • Red abierta (tipo tarjeta): comisión baja a 0%

  • Red cerrada: descuento fijo de 1.10 pesos por transacción

Esta medida entrará en vigor desde el 1 de mayo/Pixabay

Vigencia del beneficio

El acuerdo estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, con posibilidad de ampliarse, según informaron las autoridades.

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