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VIDEO/ Lady Gasolina: mujer huye sin pagar y deja deuda a despachador

Ahora el hijo del trabajador pide ayuda para que Lady Gasolina pague/X: @soyluisgabriel1
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:24 - 09 abril 2026
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Hijo del trabajador pide ayuda para encontrar a la señalada o su papá deberá pagar la deuda que supera los mil pesos

En redes sociales se ha hecho viral el caso de Lady Gasolina, una mujer de Cholula, Puebla, que se dio a la fuga luego de cargar su tanque, dejando la deuda al trabajador de la gasolinería.


Ante esto, el hijo del despachador pide ayuda para dar con la responsable, ya que, de lo contrario, su padre tendrá que pagar el monto consumido.

El trabajador de la gasolinera atendió el servicio de un Bora la noche del pasado lunes/X: @soyluisgabriel1

Así ocurrió el caso de “Lady Gasolina”

Los hechos ocurrieron la noche del 6 de abril, en una gasolinera Mobil, ubicada en la junta auxiliar de Momoxpan, en San Pedro Cholula.


Un vehículo Volkswagen Bora color negro, con rines verdes fluorescentes, llegó al lugar para cargar gasolina, solicitando tanque lleno de gasolina regular.

Huye sin pagar tras cargar gasolina

Sin embargo, una vez que el despachador retiró la pistola, el auto —conducido por la mujer— arrancó a toda velocidad, escapando sin pagar un solo peso.


El trabajador quedó afectado, ya que el monto podría serle cobrado directamente.

La mujer, apodad Ladu Gasolina, escapó con tanque lleno, pero sin pagar/X: @soyluisgabriel1

Video viral e indignación en redes

El hecho fue captado por una cámara de seguridad y rápidamente se volvió viral en redes sociales.


Las imágenes han generado indignación, al grado de que usuarios han iniciado una especie de campaña para identificar el vehículo, compartiendo fotos y videos del Bora negro con rines fluorescentes.

Hijo del despachador pide ayuda

Uno de los aspectos que más ha causado reacción es el llamado del hijo del trabajador, quien pidió apoyo para localizar a la mujer y evitar que su padre pague la deuda.

Ayúdenme a dar con su paradero para que pague por lo que hizo, ya que si no se lo cobrarán a mi papá (…) cargo en la gasolinera MOBIL que está ubicada enfrente de Serviplaza Momoxpan”, se lee en el mensaje publicado en redes sociales.

¿Cuánto dinero dejó de deuda?

En una gasolinera Mobil, el precio promedio del litro de gasolina ronda los:

  • 23.70 pesos la regular

  • 28.28 pesos la premium


Por lo tanto, si el vehículo cargó tanque lleno, el adeudo que dejó —y que podría recaer en el despachador— sería de entre 1,300 y 1,600 pesos.

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