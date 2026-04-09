Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Momento del rescate del minero atrapado 14 días en mina de Sinaloa

El trabajador fue alimentado e hidratado antes de poderlo sacar a la superficie / FB: @SEDENAmxOficial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:28 - 09 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Francisco Zapata sobrevivió a 300 metros de profundidad y fue trasladado de emergencia tras ser localizado por buzos del Ejército

Después de dos semanas de angustia, finalmente llegó el rescate. Francisco Zapata Nájera fue localizado y extraído con vida tras permanecer 14 días atrapado a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional difundió el video del momento en que el trabajador es rescatado por un equipo especializado del Ejército.

El minero Francisco Zapata Nájera sobrevió varios días en condiciones extremas bajo 300 metros / FB: @SEDENAmxOficial

Así fue el rescate

El operativo estuvo a cargo de buzos del Batallón de Atención a Emergencias, quienes lograron ubicar al minero tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo en la mina “Minerales de Sinaloa”.

Durante los trabajos, los rescatistas realizaron inmersiones para explorar la zona y suministrar alimentos, agua y oxígeno al trabajador antes de su extracción.

Al salir, Francisco Zapata lanzó una frase que resume su lucha por sobrevivir: “no perdí la fe”.

Elementos de la Defensa nacional lo trasladaron en helicóptero a un hospital para su valoración / FB: @SEDENAmxOficial

Atención médica y traslado

Tras ser rescatado, el minero presentó signos de deshidratación, por lo que recibió atención médica inmediata.

Posteriormente, fue trasladado en un helicóptero UH-60 (Black Hawk) de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán para su recuperación.

El minero narró que nunca perdió la fe y sabía que lo rescatarían en cualquier momento / FB: @SEDENAmxOficial

Continúa la búsqueda

Aunque el rescate representa una esperanza, la tragedia aún no termina. Autoridades confirmaron el hallazgo de otro minero sin vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició las diligencias correspondientes para su identificación. Mientras tanto, los trabajos siguen en la zona para localizar al último trabajador que permanece desaparecido.

El minero presentaba signos de deshidratación, por lo que fue atendido antes de poder sacarlo de la mina / FB: @SEDENAmxOficial

Una historia de resistencia

El caso ha generado conmoción por la resistencia del minero, quien logró sobrevivir durante 14 días en condiciones extremas. Las autoridades mantienen comunicación con las familias mientras continúan las labores en el lugar.

El momento del rescate 👇🏻
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Últimos videos
Lo Último
11:17 Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
11:12 Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
10:46 Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
10:46 No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
10:36 FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
10:29 Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”
10:23 CRISIS DE GOL EN AMÉRICA; BAÑOS ya busca refuerzos en ESTADOS UNIDOS
10:12 Caso Werevertumorro desata debate por registro de celulares con CURP
09:58 Nike va por la Champions y ya negocia con UEFA por el balón oficial
09:45 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Girona?
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
2
Empelotados Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'
3
Futbol Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
4
Futbol Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca
5
Lucha CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia
6
Contra Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Te recomendamos
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Futbol
09/04/2026
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Contra
09/04/2026
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Contra
09/04/2026
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7
Futbol
09/04/2026
No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Futbol
09/04/2026
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Otros Deportes
09/04/2026
Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”