VIDEO: Momento del rescate del minero atrapado 14 días en mina de Sinaloa

Después de dos semanas de angustia, finalmente llegó el rescate. Francisco Zapata Nájera fue localizado y extraído con vida tras permanecer 14 días atrapado a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional difundió el video del momento en que el trabajador es rescatado por un equipo especializado del Ejército.

El minero Francisco Zapata Nájera sobrevió varios días en condiciones extremas bajo 300 metros / FB: @SEDENAmxOficial

Así fue el rescate

El operativo estuvo a cargo de buzos del Batallón de Atención a Emergencias, quienes lograron ubicar al minero tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo en la mina “Minerales de Sinaloa”.

Durante los trabajos, los rescatistas realizaron inmersiones para explorar la zona y suministrar alimentos, agua y oxígeno al trabajador antes de su extracción.

Al salir, Francisco Zapata lanzó una frase que resume su lucha por sobrevivir: “no perdí la fe”.

Elementos de la Defensa nacional lo trasladaron en helicóptero a un hospital para su valoración / FB: @SEDENAmxOficial

Atención médica y traslado

Tras ser rescatado, el minero presentó signos de deshidratación, por lo que recibió atención médica inmediata.

Posteriormente, fue trasladado en un helicóptero UH-60 (Black Hawk) de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán para su recuperación.

El minero narró que nunca perdió la fe y sabía que lo rescatarían en cualquier momento / FB: @SEDENAmxOficial

Continúa la búsqueda

Aunque el rescate representa una esperanza, la tragedia aún no termina. Autoridades confirmaron el hallazgo de otro minero sin vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició las diligencias correspondientes para su identificación. Mientras tanto, los trabajos siguen en la zona para localizar al último trabajador que permanece desaparecido.

El minero presentaba signos de deshidratación, por lo que fue atendido antes de poder sacarlo de la mina / FB: @SEDENAmxOficial

Una historia de resistencia

El caso ha generado conmoción por la resistencia del minero, quien logró sobrevivir durante 14 días en condiciones extremas. Las autoridades mantienen comunicación con las familias mientras continúan las labores en el lugar.