VIDEO: Momento del rescate del minero atrapado 14 días en mina de Sinaloa
Después de dos semanas de angustia, finalmente llegó el rescate. Francisco Zapata Nájera fue localizado y extraído con vida tras permanecer 14 días atrapado a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.
La Secretaría de la Defensa Nacional difundió el video del momento en que el trabajador es rescatado por un equipo especializado del Ejército.
Así fue el rescate
El operativo estuvo a cargo de buzos del Batallón de Atención a Emergencias, quienes lograron ubicar al minero tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo en la mina “Minerales de Sinaloa”.
Durante los trabajos, los rescatistas realizaron inmersiones para explorar la zona y suministrar alimentos, agua y oxígeno al trabajador antes de su extracción.
Al salir, Francisco Zapata lanzó una frase que resume su lucha por sobrevivir: “no perdí la fe”.
Atención médica y traslado
Tras ser rescatado, el minero presentó signos de deshidratación, por lo que recibió atención médica inmediata.
Posteriormente, fue trasladado en un helicóptero UH-60 (Black Hawk) de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán para su recuperación.
Continúa la búsqueda
Aunque el rescate representa una esperanza, la tragedia aún no termina. Autoridades confirmaron el hallazgo de otro minero sin vida.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició las diligencias correspondientes para su identificación. Mientras tanto, los trabajos siguen en la zona para localizar al último trabajador que permanece desaparecido.
Una historia de resistencia
El caso ha generado conmoción por la resistencia del minero, quien logró sobrevivir durante 14 días en condiciones extremas. Las autoridades mantienen comunicación con las familias mientras continúan las labores en el lugar.