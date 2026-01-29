‘Levanta’ comando armado a 10 ingenieros mineros en Sinaloa

Diez empleados de la minera canadiense Vizsla Silver llevan desaparecidos desde el pasado viernes 23 de enero, tras ser privados de la libertad por un grupo armado en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa.

Así lo denunció este miércoles 28 de enero la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa”, publicó la Asociación en sus redes sociales.

Los mineros ya están siendo buscados por las autoridades del estado / Especial

Fueron por los mineros a su fraccionamiento

Los trabajadores se encontraban alojados en el fraccionamiento La Clementina, desde donde fueron sustraídos violentamente por un comando armado, según reportes de medios locales y testimonios de testigos.

Entre las víctimas hay ingenieros y personal técnico que colaboraban en la mina canadiense. Las autoridades ya han sido notificadas formalmente por la AIMMGM, que pidió intervenir de inmediato.

“De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien”, agregó la organización.

Las fichas de búsqueda ya se emitieron para dar con su paradero / Especial

Sinaloa: tierra minera… y de terror

Este nuevo caso de desaparición forzada ocurre en medio de una profunda crisis de violencia que azota a Sinaloa desde finales de 2024, desatada por la pugna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, derivadas del Cártel de Sinaloa.

Según datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), dicha disputa ha provocado más de mil 800 muertos y más de 2 mil 400 desapariciones forzadas desde septiembre pasado.

Tan solo este miércoles 28 de enero, dos legisladores de Movimiento Ciudadano fueron baleados en Culiacán, lo que vuelve a encender las alarmas sobre el nivel de impunidad en el estado.

Los mineros se encontraban en un fraccionamiento cuando entraron por ellos / Especial

Ya hay fichas de búsqueda activas

Familiares de los trabajadores desaparecidos confirmaron que ya se emitieron fichas de búsqueda para dar con su paradero. Las personas reportadas como desaparecidas son:

Ignacio Salazar

José Castañeda

Antonio Esparza

Javier Vargas

Javier Valdez

Antonio Jiménez

Saúl Alberto Ochoa Pérez

José Antonio Jiménez Nevárez

A ellos se suman otros dos trabajadores cuya identidad no ha sido revelada. Los parientes aseguraron que no recibieron ninguna advertencia sobre posibles riesgos ni reportes previos de incidentes en la zona antes del ataque.