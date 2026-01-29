Atacan a balazos a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán; uno está en terapia intensiva

Dos diputados del partido Movimiento Ciudadano fueron víctimas de un ataque armado en el centro de Culiacán, Sinaloa. Sergio Torres Félix, dirigente estatal del partido, y la legisladora Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron interceptados a bordo de su vehículo sobre la calle Domingo Rubí, a la altura del paso peatonal conocido como el Ajedrez del Malecón, donde sujetos armados abrieron fuego contra ellos.

Tras el llamado al 911 reportando las detonaciones, elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar auxilio. La unidad en la que viajaban, una camioneta blanca, recibió múltiples impactos de bala al frente y en los costados.

Elizabeth Montoya resultó herida por proyectil, mientras que Sergio Torres fue alcanzado por esquirlas. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde el legislador tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Los elementos de seguridad llegaron al lugar para atender a los diputados / Redes Sociales

Sergio Torres está delicado pero estable

Fuentes médicas informaron que “el legislador será trasladado a un área de terapia intensiva para continuar con su recuperación y permanecer bajo estricta supervisión médica”. La diputada Montoya también se reporta como estable, aunque presenta lesiones importantes en uno de sus ojos y sigue siendo evaluada por especialistas.

En cuanto al chofer que los acompañaba, se dio a conocer que no presenta heridas graves.

El hospital donde ambos legisladores permanecen internados se encuentra bajo fuerte resguardo por parte de fuerzas federales y estatales como parte de los protocolos de seguridad tras la agresión.

Elizabeth Montoya y Sergio Torres pertenecen al partido de Movimiento Ciudadano / FB: @sergiotorresfelix

Días antes, Torres denunció presiones políticas

Este ataque ocurre apenas un día después de que Sergio Torres denunciara públicamente presiones políticas en el proceso por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Culiacán, exigiendo elecciones libres y sin imposiciones. En dicha ocasión, manifestó su respaldo a la candidata Zayda Flores, “una mujer con seis años de trayectoria dentro del sindicato y con capacidad para dirigir a las bases trabajadoras”, según declaró.

"El Gabinete de Seguridad expresa su solidaridad con los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, con sus familias y con su equipo de trabajo. Se desea su pronta recuperación y se refrenda el compromiso de que estos hechos no quedarán impunes", expresó la Marina.