VIDEO: Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido

Un incendio de gran magnitud se registró en un almacén de Kimberly-Clark en Ontario, California, luego de que un empleado presuntamente provocara el siniestro tras expresar su inconformidad por las condiciones laborales y salariales.

El responsable fue identificado como Chamel Abdulkarim, de 29 años, quien fue detenido por autoridades locales bajo cargos de incendio provocado. El incidente ocurrió dentro de un complejo industrial de gran tamaño, equivalente a aproximadamente 1.2 millones de pies cuadrados.

De acuerdo con los reportes, el trabajador habría iniciado el fuego al prender paquetes de papel higiénico dentro del almacén, lo que rápidamente generó una intensa propagación de las llamas debido al tipo de material almacenado.

El trabajador se grabó iniciando el fuego y difundió el video en redes sociales./ X: @Digivatar

¿Cómo ocurrió el incendio en el almacén de California?

Antes de iniciar el incendio, Abdulkarim se grabó a sí mismo y difundió el video en redes sociales, donde manifestó su molestia por el salario que percibía. En la grabación, expresó: “No nos pagan lo suficiente para jodidamente vivir… Ahí se va tu inventario”.

El fuego se extendió rápidamente dentro del inmueble, obligando a una amplia movilización de equipos de emergencia. En total, 175 bomberos y 20 unidades acudieron al lugar para controlar la situación.

NEW: Disgruntled employee starts massive fire at a 1.2 million square foot warehouse in Ontario, California.



29-year-old Chamel Abdulkarim was arrested on arson charges for setting a Kimberly-Clark warehouse on fire.



Abdulkarim apparently filmed himself on Instagram setting… pic.twitter.com/VSpZKh3CgF — Collin Rugg (@CollinRugg) April 8, 2026

El tamaño del almacén complicó las labores, ya que el edificio equivale a varias cuadras urbanas, lo que incrementó el riesgo de propagación.

¿Hubo víctimas y qué pasará con el responsable?

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, lo que evitó que el incidente tuviera consecuencias aún más graves.

Sin embargo, los daños materiales fueron significativos debido a la cantidad de productos almacenados en el lugar, principalmente artículos de papel.

Tras su detención, Abdulkarim fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal en los próximos días.

El caso ha generado debate en torno a las condiciones laborales y el impacto que pueden tener conflictos laborales no resueltos, especialmente en entornos industriales.