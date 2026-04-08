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Caso Matthew Perry: condenan a 15 años a la “reina de la ketamina” por venderle droga al actor

Su muerte generó gran impacto en Hollywood, pues nadie daba crédito de lo que le había pasado / FB: @MatthewPerry
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:50 - 08 abril 2026
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La mujer fue señalada como responsable de suministrar la dosis que provocó la muerte del protagonista de Friends en 2023

Un juez federal dictó una sentencia de 15 años de prisión contra Jasveen Sangha, tras declararse culpable de venderle al actor Matthew Perry la ketamina que provocó su muerte en 2023, en un caso que ha generado gran impacto en la industria del entretenimiento.

Durante la audiencia, la jueza Sherilyn Peace Garnett lanzó un mensaje directo a la acusada: “Vas a tener que demostrar una resiliencia épica”, retomando palabras que la propia mujer había utilizado previamente al hablar de su proceso personal.

Sangha, de 42 años, es la tercera de cinco personas sentenciadas por la sobredosis del actor, recordado por su icónico papel como ‘Chandler Bing’ en la serie Friends. Además, es la única acusada que aceptó haber causado la muerte del artista, lo que derivó en una condena considerablemente mayor.

Matthew Perry murió de una sobredosis de ketamina que lo dejó durmiendo en su bañera / FB: @MatthewPerry

Tenía clientes de alto perfil 

Las autoridades la describieron como una “reina de la ketamina”, al operar una red de distribución dirigida a clientes de alto perfil, lo que le permitía sostener un estilo de vida de lujo. Pese a ello, su defensa argumentó que no tenía antecedentes penales y que su conducta en prisión había sido ejemplar.

El caso sigue generando repercusiones, incluso en el entorno cercano del actor. Keith Morrison, padrastro de Perry, declaró ante la jueza que la familia vive con una “tristeza y un dolor diarios, agobiantes”.

Jasveen Sangha, la reina de la ketamina', fue sentenciada a 15 años de prisión por venderle droga al actor / Redes Sociales

¿Qué le pasó a Matthew Perry?

Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. El médico forense determinó que la ketamina fue la causa principal de su muerte. Aunque el actor utilizaba esta sustancia bajo prescripción médica para tratar la depresión, buscó obtener más dosis de manera ilegal.

Las investigaciones revelaron que, tras recurrir a médicos que le vendieron la sustancia, Perry llegó hasta Sangha, quien le proporcionó 25 frascos de ketamina, incluida la dosis mortal, a cambio de 6 mil dólares en efectivo, apenas cuatro días antes de su fallecimiento.

La fiscalía también destacó que la acusada continuó vendiendo drogas incluso después de estar relacionada con otras muertes, lo que evidenciaría una falta de remordimiento. Según documentos judiciales, en ambos casos “no le importó y siguió vendiendo”.

El actor utilizaba la ketamina bajo prescripción médica para tratar la depresión pero buscaba más dosis / FB: @MatthewPerry
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