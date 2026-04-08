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¿Cuánto cuesta comer en la taquería de Carín León en Hermosillo? Tacos de hasta 300 pesos

Carín León abrió su nueva taquería en Sonora. / @taqueriaelcoyote
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:48 - 08 abril 2026
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El nuevo negocio del cantante sonorense se volvió viral, pero no solo por su concepto, sino por los precios de su menú.

El cantante Carín León dio un paso más allá de la música y abrió su propia taquería en Hermosillo, Sonora, bajo el nombre “El Coyote del Norte”.

Taquería "El Coyote del Norte" en Hermosillo. / @taqueriaelcoyote

¿Cuánto cuesta un taco en la taquería de Carín León?

De acuerdo con menús difundidos tras su inauguración, los precios en “El Coyote del Norte” varían considerablemente dependiendo del tipo de taco y los ingredientes utilizados.

Las opciones más accesibles incluyen:

  • Taco de frijol: 45 pesos

  • Taco de tripa: 95 pesos

  • Taco de asada: 120 pesos

  • Taco de filete: 140 pesos

Pero lo que más ha llamado la atención son los llamados “tacos de autor”, que alcanzan precios de hasta 325 pesos por pieza, elaborados con ingredientes premium como carne Wagyu.

Los precios en “El Coyote del Norte” varían considerablemente dependiendo del tipo de taco. / @taqueriaelcoyote

¿Qué incluye el menú de “El Coyote del Norte”?

El restaurante ofrece una propuesta más amplia que la de una taquería tradicional, con platillos que buscan elevar el concepto del taco sonorense.

Además de tacos, el menú contempla:

  • Entradas como guacamole, aguachile y queso fundido

  • Especialidades como cortes de carne premium

  • Opciones infantiles

  • Postres como tarta de manzana, fresas con crema y coyotas

Algunos de los platillos más costosos alcanzan hasta los 490 pesos, como cortes o preparaciones especiales.

Menú de “El Coyote del Norte”. / RS

¿Por qué los precios han generado polémica?

Desde su apertura a finales de marzo de 2026, la taquería se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios compararon sus precios con los de taquerías tradicionales.

Mientras algunos consideran que los precios son excesivos, otros defienden que se trata de un concepto gourmet que utiliza ingredientes de alta calidad y busca posicionarse como una experiencia gastronómica, no como comida callejera.

Algunos tacos superan los 300 pesos. / @taqueriaelcoyote
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