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Alerta en CDMX: Así opera el ‘estafador de novias’ en calles del Centro Histórico

El caso del estafador de novias ha generado alerta en CDMX/Imagen Televisión
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:59 - 08 abril 2026
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Hombre se hacía pasar por empresario para robar y extorsionar a jóvenes que les ofrecía trato de sugar baby

‘El estafador de novias’ es el nuevo modo de fraude que dejó varias víctimas en la Ciudad de México.


Se trata de un hombre que engañaba a jóvenes en tiendas de vestidos de novia o XV años, para luego robarles sus pertenencias y posteriormente intentar extorsionarlas.

El peculiar caso se desarrolló en la calle República de Chile del Centro Histórico/Pixabay

Así operaba el llamado “estafador de novias”

Renato sería el nombre del sujeto, identificado por su sombrero y portafolio, quien habría engañado al menos a nueve mujeres, en su mayoría jóvenes provenientes del interior de la República.


Las contactaba mediante redes sociales, donde les ofrecía:

  • Supuestas ofertas de trabajo

  • Una relación sentimental

  • O incluso dinero a cambio de cumplir una fantasía sexual

Promesas falsas y citas en el Centro Histórico

De acuerdo con un reportaje de Imagen Televisión, el hombre se hacía pasar por un empresario con alto poder adquisitivo, ganándose la confianza de las víctimas.


Posteriormente, las citaba en la Ciudad de México, ofreciéndoles un trato tipo sugar baby, con pagos de hasta 20 mil pesos a cambio de favores sexuales.


Las reuniones se llevaban a cabo en tiendas del Centro Histórico, específicamente en la calle República de Chile, donde venden vestidos de novia y XV años.


La razón era cumplir su supuesta fantasía: encuentros con mujeres vestidas de novias o quinceañeras.

Robo mientras las víctimas se probaban vestidos

Mientras las víctimas se probaban diferentes vestidos, el hombre aprovechaba para robar sus pertenencias y salir huyendo de las tiendas.


Esto dejaba a las jóvenes sin dinero ni celular, imposibilitándolas para regresar a sus casas o comunicarse con sus familias.

En algún momento le pagamos el Uber a una de ellas. Otro punto que nos llamó la atención es que no querían que se enterara su familia que estaban en una tienda de vestidos de novia”, declaró un trabajador de una de las tiendas consultadas para el reportaje.
El hombre llevaba a las víctimas a tiendas donde venden vestidos de novia y de XV Años/Pixabay

Extorsión tras el robo

El delito no terminaba ahí. Posteriormente, el sujeto intentaba extorsionar a las víctimas, amenazándolas con:

  • Difundir contenido íntimo

  • Informar a sus familias sobre lo ocurrido


Todo esto con el fin de obtener dinero, accesos a redes sociales o cuentas bancarias. Incluso, las intimidaba asegurando que pertenecía a una organización delictiva.

El hombre fue detenido en diciembre pasado, pero un juez le concedió la libertad condicional/Imagen TV

Detención y liberación

Tras ser identificado por locatarios de las tiendas, el sujeto fue denunciado ante las autoridades.


La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró detenerlo en diciembre pasado; sin embargo, un juez le otorgó la libertad condicional, con medidas cautelares como:

  • No acercarse a la calle República de Chile

  • No tener contacto con la única víctima que ratificó su denuncia

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