Aqüífera CDMX GRATIS: experiencia inmersiva en Chapultepec se extiende una semana más

La Ciudad de México tiene una nueva razón para lanzarse a Chapultepec, y lo mejor: sin gastar un peso. La experiencia inmersiva Aqüífera fue todo un éxito… tanto, que decidieron extenderla una semana más.

Aztlán Feria de Chapultepec anunció que esta proyección envolvente seguirá disponible del 6 al 12 de abril, en un horario de 12:00 a 20:00 horas, dentro del Pabellón Inmersivo. Y sí, es totalmente gratis.

Aztlán Feria de Chapultepec anunció que esta proyección seguirá del 6 al 12 de abril / Especial

Una experiencia que te sumerge (literal) en el mundo del agua

Aqüífera no es cualquier proyección: se trata de una experiencia 360° que envuelve a los visitantes en un viaje sensorial por:

La vida marina

Los ecosistemas acuáticos

Las distintas formas del agua

Todo con un enfoque emocional, cultural y simbólico, que ha logrado posicionarse como una de las actividades favoritas del público.

Se trata de una experiencia 360° que envuelve a los visitantes en un viaje sensorial por la vida marina / Especial

Más que entretenimiento: conciencia ambiental

Este proyecto forma parte del Festival del Bosque, una iniciativa que busca conectar a las personas con la naturaleza a través del arte. En esta edición, el protagonista es el agua, con temas como:

El uso responsable del recurso

La historia de los lagos en la CDMX

El impacto ambiental del consumo

La importancia de preservar ecosistemas

Además, el festival retoma la identidad histórica de la ciudad, recordando que la capital fue construida sobre un sistema de lagos.

Este proyecto forma parte del Festival del Bosque que ha tenido mucho éxito / Redes Sociales

Chapultepec se transforma en un espacio cultural

Con Aqüífera, Aztlán reafirma su intención de ser mucho más que un parque: un punto de encuentro entre diversión, aprendizaje y cultura.

Durante estos días, distintos espacios del Bosque de Chapultepec se convierten en escenarios con actividades:

Artísticas

Científicas

Educativas Pensadas para todas las edades.