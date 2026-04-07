Aqüífera CDMX GRATIS: experiencia inmersiva en Chapultepec se extiende una semana más
La Ciudad de México tiene una nueva razón para lanzarse a Chapultepec, y lo mejor: sin gastar un peso. La experiencia inmersiva Aqüífera fue todo un éxito… tanto, que decidieron extenderla una semana más.
Aztlán Feria de Chapultepec anunció que esta proyección envolvente seguirá disponible del 6 al 12 de abril, en un horario de 12:00 a 20:00 horas, dentro del Pabellón Inmersivo. Y sí, es totalmente gratis.
Una experiencia que te sumerge (literal) en el mundo del agua
Aqüífera no es cualquier proyección: se trata de una experiencia 360° que envuelve a los visitantes en un viaje sensorial por:
La vida marina
Los ecosistemas acuáticos
Las distintas formas del agua
Todo con un enfoque emocional, cultural y simbólico, que ha logrado posicionarse como una de las actividades favoritas del público.
Más que entretenimiento: conciencia ambiental
Este proyecto forma parte del Festival del Bosque, una iniciativa que busca conectar a las personas con la naturaleza a través del arte. En esta edición, el protagonista es el agua, con temas como:
El uso responsable del recurso
La historia de los lagos en la CDMX
El impacto ambiental del consumo
La importancia de preservar ecosistemas
Además, el festival retoma la identidad histórica de la ciudad, recordando que la capital fue construida sobre un sistema de lagos.
Chapultepec se transforma en un espacio cultural
Con Aqüífera, Aztlán reafirma su intención de ser mucho más que un parque: un punto de encuentro entre diversión, aprendizaje y cultura.
Durante estos días, distintos espacios del Bosque de Chapultepec se convierten en escenarios con actividades:
Artísticas
Científicas
Educativas
Pensadas para todas las edades.
📅 Fechas: del 6 al 12 de abril
🕐 Horario: 12:00 a 20:00 horas
📍 Lugar: Pabellón Inmersivo, Aztlán Chapultepec
💸 Costo: GRATIS
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