Detienen a bailarina de Peso Pluma por presunto narcomenudeo en CDMX

El caso de una mujer detenida hace algunos días en la Ciudad de México, como parte de una presunta red de narcomenudeo, dio un giro inesperado luego de que se revelara su vínculo con el medio artístico, al ser señalada como bailarina del cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

Mujer detenida hace unos días en CDMX habría sido bailarina de Peso Pluma/X: @c4jimenez

Detienen a presunta integrante de red de narcotráfico

Fue el pasado 2 de abril cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) realizó operativos simultáneos en las colonias Roma Norte y Del Valle, en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Durante estas acciones, se logró la detención de varias personas que presuntamente formaban parte de una red de tráfico de drogas, la cual utilizaba plataformas de entrega a domicilio para distribuir sustancias ilícitas.

Señalan vínculo con Peso Pluma

Entre las personas detenidas se encuentra Salma ‘N’, quien, de acuerdo con el periodista de nota roja Carlos Jiménez, también se desempeñaba como bailarina de Peso Pluma.

DE BAILAR con PESO PLUMA… a SANTA MARTHA... Salma, 25 años, Bailarina, Es una d las detenidas en la casa d @RomaCondesa donde almacenaban mota y distribuían por @UberEats y @DiDi_Mexico (sic)”, se lee en el mensaje publicado por C4 en su cuenta de X, acompañado de un video donde se observa a la mujer participando en uno de los shows del intérprete.

La mujer fue detenida como aparente integrante de una banda dedicada al narcomenudeo/X: @c4jimenez

Sin postura del cantante

Hasta el momento, se desconoce mayor información sobre la relación laboral entre la mujer detenida y el cantante de corridos tumbados.

Por su parte, Peso Pluma no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

¿Qué es el narcodelivery?

Respecto a la red de la que presuntamente formaba parte Salma ‘N’, se le conoce como narcodelivery, una modalidad de narcomenudeo que utiliza plataformas como Uber y DiDi para distribuir drogas.

Esto ocurre, en muchos casos, sin que los repartidores o las propias empresas tengan conocimiento, ya que se emplean servicios como Uber Flash o DiDi Entrega, que no permiten verificar el contenido de los paquetes.

Peso Pluma es uno de los cantantes de corridos tumbados más destacados de la escena/AFP

¿Cómo funciona el narcodelivery?