Declaran oficialmente el "Día de Peso Pluma" en Texas: ¿cuándo es?

El cantante mexicano Peso Pluma continúa consolidando su impacto global. El pasado 3 de abril fue reconocido de manera oficial en Texas, donde autoridades declararon el “Día de Peso Pluma” y le entregaron la llave de la ciudad.

Peso Pluma fue homenajeado en San Antonio, Texas, donde recibió la llave de la ciudad y su propio día oficial. / @scclbuffs

¿Por qué se declaró el Día de Peso Pluma y cuándo es?

La ciudad de San Antonio, Texas, proclamó oficialmente el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma”, en reconocimiento a la trayectoria e influencia del artista dentro de la música regional mexicana y su alcance internacional.

Este homenaje se llevó a cabo en un lugar clave para el cantante: la escuela Samuel Clemens High School, donde estudió en su juventud. Ahí convivió con estudiantes, firmó autógrafos y compartió momentos con jóvenes músicos, reafirmando su vínculo con la comunidad.

Autoridades y directivos destacaron su influencia entre nuevas generaciones. En un mensaje institucional, la escuela señaló: “Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros alumnos a perseguir sus sueños”.

El cantante mexicano convivió con estudiantes en la escuela donde estudió durante su juventud en Texas. / @scclbuffs

Entrega de la llave de la ciudad y homenaje oficial

Como parte de la ceremonia, el intérprete —cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija— recibió la llave de la ciudad, una distinción simbólica que reconoce su impacto cultural.

El evento reunió a autoridades locales, directivos escolares y fans, quienes celebraron el crecimiento del artista y su papel como representante de la música mexicana a nivel global.

Peso Pluma recibió una distinción simbólica al obtener la llave de la ciudad durante su visita a San Antonio. / @scclbuffs

Durante su intervención, el cantante expresó su emoción y agradecimiento por el reconocimiento, destacando los recuerdos que guarda de su etapa en Texas.

Concierto y encuentro con Pepe Aguilar

Peso Pluma se presentó después en San Antonio como parte de su gira, donde uno de los momentos más destacados fue la participación de Pepe Aguilar como invitado especial.

El intérprete de Ella baila sola no ocultó su admiración y lo presentó con palabras emotivas, reconociendo su legado dentro del regional mexicano:

“Lo respeto con mi alma, con mi vida y con mi corazón. Es un artista que siempre he escuchado desde que estaba niño”

El espectáculo reunió a miles de fans y reforzó el carácter histórico de una fecha que ya quedó marcada para su carrera.