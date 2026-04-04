Artemis II: nombres de desaparecidos en México viajan a la Luna en protesta contra el olvido
La misión Artemis II, que marca el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna después de más de 50 años, también lleva consigo una historia profundamente humana: los nombres de personas desaparecidas en México.
A bordo de la nave Orion viajan de manera simbólica los nombres de 52 personas desaparecidas en Nuevo León, incluidos en una iniciativa impulsada por familiares y colectivos de búsqueda para visibilizar la crisis de desapariciones en el país.
¿Por qué los nombres de desaparecidos mexicanos viajaron al espacio?
La inclusión de estos nombres fue promovida por el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), que aprovechó una convocatoria pública lanzada por la NASA para que personas de todo el mundo enviaran sus nombres y formaran parte simbólica de la misión.
Los familiares decidieron registrar a sus seres queridos para mantenerlos presentes en un evento histórico.
Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo y madre de Roy Rivera Hidalgo —desaparecido en 2011— explicó a EFE que la intención fue recordar que detrás de cada caso hay una historia y una familia que sigue buscando respuestas.
En total se enviaron 53 tarjetas digitales:
52 con nombres de personas desaparecidas en Nuevo León
1 que representa a las más de 130 mil personas desaparecidas en Méxic
Un mensaje que viaja alrededor de la Luna
Los nombres fueron integrados en una memoria digital dentro de la nave espacial que forma parte de la misión Artemis II, permitiendo que millones de registros de personas de todo el mundo acompañen el viaje.
Esta misión, que durará aproximadamente 10 días, llevará a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.
Entre los tripulantes se encuentran Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes participan en la primera misión tripulada que se aleja de la órbita terrestre desde 1972.
Un recordatorio de una crisis que sigue vigente
Para los familiares de las víctimas, el viaje simbólico de estos nombres representa una forma de mantener viva la memoria de quienes siguen desaparecidos.
La iniciativa busca que la problemática trascienda fronteras y llegue incluso a escenarios tan inesperados como una misión espacial, con el objetivo de exigir justicia y continuar la búsqueda de las personas desaparecidas.
Nombres que viajan en Artemis II
Roy Rivera Hidalgo
Mario Ángel Sánchez de la Garza
Brenda Damaris González Solís
Blanca Vianney Sánchez García
Cruz Elvira Hernández Garza
Yesenia Camacho Torres
Gustavo Sánchez Millán
Arnoldo Sánchez Serrato
Pablo Herrera López
Elizabeth Guajardo Espinoza
Luis Felipe Aguayo Osorio
Victor Aguayo Osorio
Verónica Salas Cisneros
Sergio David Peña Moreno
Sergio Peña Cerda
Patricia Martínez Salas
Liliana Aidé Martínez Salas
Alejandro Garza Cárdenas
Alejandro Moreno Baca
César Guadalupe Román Cordero
Cristian Alejandro Niño Sena
Edgar Eliud Alvarado Cavazos
Edmundo Uvalle López
Eva Janeth Coronado Luna
Guadalupe Martínez Segundo
Jesús José Gallegos Guereca
Johan Lee Rafael Herrera Viera
Jorge Humberto Ortiz Quintero
José Antonio Menchaca Alvarado
José Daniel Alcalá Sandoval
José Gómez Hernández
José Juan Salinas Perales
José Juan Salinas Rodríguez
José Luis Alcalá Jiménez
José Ricardo Ovalle Díaz
Laura Catalina Santana Ávalos
Luis Enrique Chagala Macario
Luis Gerardo Enríquez Álvarez
María Cristela Benítez Peña
María Inés González Carranza
Merelyn Guzmán Jerónimo
Miriam Maribel Vega Zúñiga
Neftalí Heruvey Gutiérrez Moreno
Nelson Raúl Dávila Suárez
Pablo Alonso Villanueva de la Rosa
Rafael Márquez Delgado
Yarely Anaheim de León Gaytán
Miguel Ángel Galo Rodríguez Romero
José Ovidio Arriaga Guzmán
Sabino Hernández Fermín
Irving Javier Mendoza de Alejandro
José Luis Arana Aguilar
Ficha representativa: “Más de 133 mil personas desaparecidas”.
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