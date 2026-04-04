Artemis II: nombres de desaparecidos en México viajan a la Luna en protesta contra el olvido

La misión Artemis II, que marca el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna después de más de 50 años, también lleva consigo una historia profundamente humana: los nombres de personas desaparecidas en México.

Astronautas del Artemis II se dirigen a la Luna en la primera misión lunar de la NASA en décadas. / AP

A bordo de la nave Orion viajan de manera simbólica los nombres de 52 personas desaparecidas en Nuevo León, incluidos en una iniciativa impulsada por familiares y colectivos de búsqueda para visibilizar la crisis de desapariciones en el país.

¿Por qué los nombres de desaparecidos mexicanos viajaron al espacio?

La inclusión de estos nombres fue promovida por el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), que aprovechó una convocatoria pública lanzada por la NASA para que personas de todo el mundo enviaran sus nombres y formaran parte simbólica de la misión.

Los familiares decidieron registrar a sus seres queridos para mantenerlos presentes en un evento histórico.

Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo y madre de Roy Rivera Hidalgo —desaparecido en 2011— explicó a EFE que la intención fue recordar que detrás de cada caso hay una historia y una familia que sigue buscando respuestas.

En total se enviaron 53 tarjetas digitales: 52 con nombres de personas desaparecidas en Nuevo León

1 que representa a las más de 130 mil personas desaparecidas en Méxic

Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo y madre de Roy Rivera Hidalgo. / RS

Un mensaje que viaja alrededor de la Luna

Los nombres fueron integrados en una memoria digital dentro de la nave espacial que forma parte de la misión Artemis II, permitiendo que millones de registros de personas de todo el mundo acompañen el viaje.

Esta misión, que durará aproximadamente 10 días, llevará a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.

Entre los tripulantes se encuentran Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes participan en la primera misión tripulada que se aleja de la órbita terrestre desde 1972.

Los astronautas Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, el piloto Victor Glover, el comandante Reid Wiseman y la especialista de misión Christina Koch. / AP

Un recordatorio de una crisis que sigue vigente

Para los familiares de las víctimas, el viaje simbólico de estos nombres representa una forma de mantener viva la memoria de quienes siguen desaparecidos.

La iniciativa busca que la problemática trascienda fronteras y llegue incluso a escenarios tan inesperados como una misión espacial, con el objetivo de exigir justicia y continuar la búsqueda de las personas desaparecidas.

Nombres que viajan en Artemis II

Roy Rivera Hidalgo Mario Ángel Sánchez de la Garza Brenda Damaris González Solís Blanca Vianney Sánchez García Cruz Elvira Hernández Garza Yesenia Camacho Torres Gustavo Sánchez Millán Arnoldo Sánchez Serrato Pablo Herrera López Elizabeth Guajardo Espinoza Luis Felipe Aguayo Osorio Victor Aguayo Osorio Verónica Salas Cisneros Sergio David Peña Moreno Sergio Peña Cerda Patricia Martínez Salas Liliana Aidé Martínez Salas Alejandro Garza Cárdenas Alejandro Moreno Baca César Guadalupe Román Cordero Cristian Alejandro Niño Sena Edgar Eliud Alvarado Cavazos Edmundo Uvalle López Eva Janeth Coronado Luna Guadalupe Martínez Segundo Jesús José Gallegos Guereca Johan Lee Rafael Herrera Viera Jorge Humberto Ortiz Quintero José Antonio Menchaca Alvarado José Daniel Alcalá Sandoval José Gómez Hernández José Juan Salinas Perales José Juan Salinas Rodríguez José Luis Alcalá Jiménez José Ricardo Ovalle Díaz Laura Catalina Santana Ávalos Luis Enrique Chagala Macario Luis Gerardo Enríquez Álvarez María Cristela Benítez Peña María Inés González Carranza Merelyn Guzmán Jerónimo Miriam Maribel Vega Zúñiga Neftalí Heruvey Gutiérrez Moreno Nelson Raúl Dávila Suárez Pablo Alonso Villanueva de la Rosa Rafael Márquez Delgado Yarely Anaheim de León Gaytán Miguel Ángel Galo Rodríguez Romero José Ovidio Arriaga Guzmán Sabino Hernández Fermín Irving Javier Mendoza de Alejandro José Luis Arana Aguilar Ficha representativa: “Más de 133 mil personas desaparecidas”.