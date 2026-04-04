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Artemis II: nombres de desaparecidos en México viajan a la Luna en protesta contra el olvido

52 nombres de desaparecidos en México viajan en la misión Artemis II. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:15 - 04 abril 2026
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Un hecho histórico en el espacio lleva consigo una poderosa exigencia desde la Tierra.

La misión Artemis II, que marca el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna después de más de 50 años, también lleva consigo una historia profundamente humana: los nombres de personas desaparecidas en México.

Astronautas del Artemis II se dirigen a la Luna en la primera misión lunar de la NASA en décadas. / AP

A bordo de la nave Orion viajan de manera simbólica los nombres de 52 personas desaparecidas en Nuevo León, incluidos en una iniciativa impulsada por familiares y colectivos de búsqueda para visibilizar la crisis de desapariciones en el país.

¿Por qué los nombres de desaparecidos mexicanos viajaron al espacio?

La inclusión de estos nombres fue promovida por el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), que aprovechó una convocatoria pública lanzada por la NASA para que personas de todo el mundo enviaran sus nombres y formaran parte simbólica de la misión.

Los familiares decidieron registrar a sus seres queridos para mantenerlos presentes en un evento histórico.

Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo y madre de Roy Rivera Hidalgo —desaparecido en 2011— explicó a EFE que la intención fue recordar que detrás de cada caso hay una historia y una familia que sigue buscando respuestas.

En total se enviaron 53 tarjetas digitales:

  • 52 con nombres de personas desaparecidas en Nuevo León

  • 1 que representa a las más de 130 mil personas desaparecidas en Méxic

Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo y madre de Roy Rivera Hidalgo. / RS

Un mensaje que viaja alrededor de la Luna

Los nombres fueron integrados en una memoria digital dentro de la nave espacial que forma parte de la misión Artemis II, permitiendo que millones de registros de personas de todo el mundo acompañen el viaje.

Esta misión, que durará aproximadamente 10 días, llevará a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.

Entre los tripulantes se encuentran Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes participan en la primera misión tripulada que se aleja de la órbita terrestre desde 1972.

Los astronautas Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, el piloto Victor Glover, el comandante Reid Wiseman y la especialista de misión Christina Koch. / AP

Un recordatorio de una crisis que sigue vigente

Para los familiares de las víctimas, el viaje simbólico de estos nombres representa una forma de mantener viva la memoria de quienes siguen desaparecidos.

La iniciativa busca que la problemática trascienda fronteras y llegue incluso a escenarios tan inesperados como una misión espacial, con el objetivo de exigir justicia y continuar la búsqueda de las personas desaparecidas.

Nombres que viajan en Artemis II

  1. Roy Rivera Hidalgo

  2. Mario Ángel Sánchez de la Garza

  3. Brenda Damaris González Solís

  4. Blanca Vianney Sánchez García

  5. Cruz Elvira Hernández Garza

  6. Yesenia Camacho Torres

  7. Gustavo Sánchez Millán

  8. Arnoldo Sánchez Serrato

  9. Pablo Herrera López

  10. Elizabeth Guajardo Espinoza

  11. Luis Felipe Aguayo Osorio

  12. Victor Aguayo Osorio

  13. Verónica Salas Cisneros

  14. Sergio David Peña Moreno

  15. Sergio Peña Cerda

  16. Patricia Martínez Salas

  17. Liliana Aidé Martínez Salas

  18. Alejandro Garza Cárdenas

  19. Alejandro Moreno Baca

  20. César Guadalupe Román Cordero

  21. Cristian Alejandro Niño Sena

  22. Edgar Eliud Alvarado Cavazos

  23. Edmundo Uvalle López

  24. Eva Janeth Coronado Luna

  25. Guadalupe Martínez Segundo

  26. Jesús José Gallegos Guereca

  27. Johan Lee Rafael Herrera Viera

  28. Jorge Humberto Ortiz Quintero

  29. José Antonio Menchaca Alvarado

  30. José Daniel Alcalá Sandoval

  31. José Gómez Hernández

  32. José Juan Salinas Perales

  33. José Juan Salinas Rodríguez

  34. José Luis Alcalá Jiménez

  35. José Ricardo Ovalle Díaz

  36. Laura Catalina Santana Ávalos

  37. Luis Enrique Chagala Macario

  38. Luis Gerardo Enríquez Álvarez

  39. María Cristela Benítez Peña

  40. María Inés González Carranza

  41. Merelyn Guzmán Jerónimo

  42. Miriam Maribel Vega Zúñiga

  43. Neftalí Heruvey Gutiérrez Moreno

  44. Nelson Raúl Dávila Suárez

  45. Pablo Alonso Villanueva de la Rosa

  46. Rafael Márquez Delgado

  47. Yarely Anaheim de León Gaytán

  48. Miguel Ángel Galo Rodríguez Romero

  49. José Ovidio Arriaga Guzmán

  50. Sabino Hernández Fermín

  51. Irving Javier Mendoza de Alejandro

  52. José Luis Arana Aguilar

  53. Ficha representativa: “Más de 133 mil personas desaparecidas”.

La misión Artemis II, liderada por la NASA, marca el regreso de astronautas al entorno lunar después de más de 50 años. / AP
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