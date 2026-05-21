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Futbol

Diego Forlán revela ‘arrepentimiento’ de Luis Suárez por retirarse de Uruguay antes del Mundial 2026

Luis Suárez celebró doblete y dio a Uruguay el pase a la Final. FOTO: AP
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 16:54 - 21 mayo 2026
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El histórico delantero señaló que el “Pistolero” dió señales de querer volver, pero la decisión final de Marcelo Bielsa lo dejó fuera

El legendario delantero de la Selección de Uruguay, Diego Forlán se pronunció sobre la ausencia de Luis Suárez en la prelista de los Charrúas para el Mundial 2026, y aseguró que el Pistolero ha dado señales de arrepentimiento por haber anunciado su retiro de la selección de manera prematura.

Diego Forlán, cerca de jugar en México | EFE

Marcelo Bielsa entregó a la FIFA una prelista de 55 jugadores de la cual saldrán los 26 convocados definitivos para la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México. El nombre del delantero del Inter de Miami no figuró en dicha lista, lo que le cierra definitivamente las puertas del torneo.

Para Forlán, el momento en que Suárez disputó su último partido con la Celeste y anunció su retiro marcó un punto de inflexión. “Hoy, que estamos tan cerca del Mundial, él que lo está viviendo más de cerca que nadie, estando en EU jugando, yo creo ese arrepentimiento lo ha demostrado con declaraciones que ha tenido”, señaló el campeón del mundo sub-20 con Uruguay en 1997.
Diego Forlán es hospitalizado | Diegoorocarbon

El exfigura del Atlético de Madrid también aclaró que retirarse no significa que la puerta esté cerrada para siempre, aunque en este caso la decisión final recae en el cuerpo técnico. 

Son cosas que uno a veces se arrepiente por haber tomado esas decisiones tan rápidamente. Por más que él haya tomado esa decisión, no significa que no pueda volver, pero la decisión pasa por el entrenador y se rumorea que es el entrenador quien ha tomado la decisión de que no lo tendría en cuenta”, apuntó Forlán, quien prefirió reservar el juicio definitivo hasta conocer la lista oficial de 26 jugadores.
Luis Suárez es un hombre que no olvidan en Ghana | AP

Con 38 años y actuando en la MLS, Suárez se perderá así su cuarto y posiblemente último Mundial, en lo que se perfila como un torneo cargado de despedidas para toda una generación dorada del fútbol sudamericano.

Luis Suárez podría enfrentar sanción de FIFA | AP
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