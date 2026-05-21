Alemania define su convocatoria mundialista con un histórico regreso de Manuel Neuer

La Selección de Alemania ha hecho oficial su lista definitiva de 26 jugadores a poco de un mes de la Copa del Mundo. Con un plantel que combina experiencia contrastada y rostros nuevos, el cuerpo técnico alemán buscará consolidar su proyecto en los próximo.

El conjunto bávaro se convierte en la base absoluta de la escuadra nacional al aportar, con diferencia, el mayor contingente de futbolistas para esta cita. Siete elementos del FC Bayern forman parte de la lista final.

Pavlovic hizo el único gol del compromiso | AP&nbsp;

Joshua Kimmich y Leon Goretzka, los pilares en el medio campo y la zaga que disputarán su tercera Copa del Mundo. Jamal Musiala, el joven talento de Múnich sumará su segunda participación mundialista. Aleksandar Pavlović, Jonathan Tah y Lennart Karl, los tres futbolistas vivirán la experiencia de disputar su primer Mundial en sus respectivas carreras profesionales.

Nick Woltemade, delantero de la Selección de Alemania, celebra un gol. l @DFB_Team

El regreso de una leyenda

El gran bombazo de la lista es el retorno de Manuel Neuer, quien da marcha atrás a su retiro internacional post-Eurocopa 2024 para asumir el arco en la que será su quinta Copa del Mundo, una cifra que lo coloca en el olimpo del futbol alemán junto a Lothar Matthäus.

El regreso del capitán no solo blinda la portería, sino que reactiva la columna vertebral bávara junto a Kimmich y Goretzka, un factor crucial para automatizar el juego colectivo en el campo y arropar la presión que vivirán debutantes como Pavlović y Lennart Karl.

Manuel Neuer, Campeón del Mundo en 2014 | MEXSPORT

Lista completa de los 26 seleccionados

Porteros Oliver Baumann

Manuel Neuer

Alexander Nübel Defensas

Waldemar Anton

Nathaniel Brown

Pascal Groß

Joshua Kimmich

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlović

David Raum

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Angelo Stiller

Jonathan Tah

Malick Thiaw Delanteros y Ofensivos

Nadiem Amiri

Maximilian Beier

Leon Goretzka

Kai Havertz

Lennart Karl

Jamie Leweling

Jamal Musiala

Leroy Sané

Deniz Undav

Florian Wirtz

Nick Woltemade

Calendario de Partidos Grupo E

Alemania vs Curazao | 14 de junio, 19:00 – Houston.

Alemania vs Costa de Marfil | 20 de junio, 22:00 – Toronto.

Alemania vs Ecuador | 25 de junio, 22:00 – East Rutherford.