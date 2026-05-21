Alemania define su convocatoria mundialista con un histórico regreso de Manuel Neuer
La Selección de Alemania ha hecho oficial su lista definitiva de 26 jugadores a poco de un mes de la Copa del Mundo. Con un plantel que combina experiencia contrastada y rostros nuevos, el cuerpo técnico alemán buscará consolidar su proyecto en los próximo.
El conjunto bávaro se convierte en la base absoluta de la escuadra nacional al aportar, con diferencia, el mayor contingente de futbolistas para esta cita. Siete elementos del FC Bayern forman parte de la lista final.
Joshua Kimmich y Leon Goretzka, los pilares en el medio campo y la zaga que disputarán su tercera Copa del Mundo. Jamal Musiala, el joven talento de Múnich sumará su segunda participación mundialista. Aleksandar Pavlović, Jonathan Tah y Lennart Karl, los tres futbolistas vivirán la experiencia de disputar su primer Mundial en sus respectivas carreras profesionales.
El regreso de una leyenda
El gran bombazo de la lista es el retorno de Manuel Neuer, quien da marcha atrás a su retiro internacional post-Eurocopa 2024 para asumir el arco en la que será su quinta Copa del Mundo, una cifra que lo coloca en el olimpo del futbol alemán junto a Lothar Matthäus.
El regreso del capitán no solo blinda la portería, sino que reactiva la columna vertebral bávara junto a Kimmich y Goretzka, un factor crucial para automatizar el juego colectivo en el campo y arropar la presión que vivirán debutantes como Pavlović y Lennart Karl.
Lista completa de los 26 seleccionados
Porteros
Oliver Baumann
Manuel Neuer
Alexander Nübel
Defensas
Waldemar Anton
Nathaniel Brown
Pascal Groß
Joshua Kimmich
Felix Nmecha
Aleksandar Pavlović
David Raum
Antonio Rüdiger
Nico Schlotterbeck
Angelo Stiller
Jonathan Tah
Malick Thiaw
Delanteros y Ofensivos
Nadiem Amiri
Maximilian Beier
Leon Goretzka
Kai Havertz
Lennart Karl
Jamie Leweling
Jamal Musiala
Leroy Sané
Deniz Undav
Florian Wirtz
Nick Woltemade
Gemeinsam für Deutschland: Unser Kader für die WM 2026! 🖤❤️💛#dfbteam #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/zaxWgXsGGv— DFB-Team (@DFB_Team) May 21, 2026
Calendario de Partidos Grupo E
Alemania vs Curazao | 14 de junio, 19:00 – Houston.
Alemania vs Costa de Marfil | 20 de junio, 22:00 – Toronto.
Alemania vs Ecuador | 25 de junio, 22:00 – East Rutherford.
El conjunto alemán arrancará su preparación para el Mundial 2026 a finales de mayo en suelo local antes de viajar a territorio americano para sus últimas practicas y la Fase de Grupos.