Árbitros denuncian al Real Madrid y a Florentino Pérez ante Comisión Antiviolencia

Últimamente el Real Madrid se ha encargado de manchar su historia con escándalos fuera de las canchas, como lo fue la reciente rueda de prensa de Florentino Pérez. Después de las acusaciones del presidente del conjunto merengue, la Asociación Española de Árbitros de Futbol (AESAF) presentó dos denuncias formales ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte contra el dirigente, el equipo y el canal Real Madrid TV.

A través de un comunicado, la Asociación de Arbitraje argumentó que las razones de sus denuncias son por la reiteración de distintos mensajes públicos que desacreditan a los colegiados, como las recientes declaraciones sobre el "Caso Negreira" en la rueda de prensa de Florentino.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

"La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados", se lee en el comunicado.

La apertura al diálogo

Pese a que el mensaje contra Real Madrid TV fue claro, en el caso de Florentino Pérez, la AESAF consideró una apertura al diálogo. El organismo solicitó la apertura de un expediente contra el dirigente merengue por sus declaraciones del pasado 12 de mayo.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

¿Qué dijo Florentino Pérez?

Pérez no sólo se lanzó en contra del Barcelona, sino que también cuestionó la integridad de la Liga por no mantener una investigación más intensa contra el conjunto blaugrana. De hecho, el directivo aseguró que la institución ahora es 'cómplice' del Barcelona.

"Luego la liga es cómplice de esa cosa, porque no dicen nada. Y luego el presidente del comité de árbitro sabe lo que dice. Bueno, hay que olvidarlo, que eso ya ha pasado hace mucho tiempo... Pero si el mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en el futbol y en la historia del futbol en el mundo... Es una corrupción sistémica, que dijo el juez instructor.. Y la liga se persona y no dice nada"