Listo el cuerpo técnico de José Mourinho para su inminente llegada al Real Madrid

Los movimientos en el Real Madrid parecen estar más cerca que nunca. Luego de varios rumores todo parece indicar que José Mourinho llegará al banquillo de la Casa Blanca, sin embargo, aún quedan muchos detalles por cerrar, empezando por el equipo del estratega lusitano que partirá del Benfica al final de la temporada.

José Mourinho | AP

¿Quiénes serán parte del cuerpo técnico de Mourinho?

Con prácticamente todo listo para la llegada de ‘The Special One’, el mismo entrenador ahora busca cerrar su llegada con todas las ‘maletas’ llenas, eso incluye a su cuerpo técnico, el cual no solo estará conformado por sus miembros de confianza, sino que se incorporan un par de nombres más.

El entrenador portugués llegará acompañado de su círculo más cercano, el mismo que lo ha acompañado en sus más recientes aventuras. Entre los nombres destacados aparecen como asistentes João Tralhão y Pedro Machado como asistentes principales, además del analista Roberto Merella, figura clave en el estudio táctico.

José Mourinho en la Champions League| AP

A este grupo se suma António Dias como preparador físico y Nuno Santos como entrenador de porteros, perfiles que reflejan la intención de Mourinho de replicar su método de trabajo sin concesiones.

Este movimiento implicaría cambios profundos dentro del club: figuras actuales como Antonio Pintus o Luis Llopis podrían perder protagonismo o incluso salir, ante la llegada del equipo técnico del portugués.

José Mourinho mostró su enojo por la decisión arbitral | EFE

La figura clave que busca Mourinho dentro del Real Madrid

A pesar de que la base del cuerpo técnico ya está estructurada, José Mourinho mantiene una idea muy clara: sumar a un asistente vinculado al Real Madrid, alguien que conozca la institución y funcione como puente entre el vestuario, el club y el propio entrenador.

Este rol recuerda al que desempeñó Aitor Karanka durante la primera etapa del técnico en el club (2010-2013), un perfil que ayudó a interpretar la cultura interna del madridismo y facilitó la gestión del grupo.

Vinicius Júnior en duelo del Real Madrid | AP

Los reportes sugieren que este “auxiliar merengue” sería una figura reconocible dentro del entorno blanco, incluso una leyenda o exjugador con peso institucional, capaz de transmitir los valores del club en un vestuario que ha vivido tensiones recientes.

Con esta estructura, el posible regreso de Mourinho no solo apunta a un cambio en la dirección técnica, sino a una transformación integral en la dinámica interna del equipo, donde la experiencia, el control táctico y la identidad del club jugarían un papel determinante.

Así, el armado del cuerpo técnico se perfila como uno de los pilares del proyecto, dejando claro que el técnico portugués no solo busca resultados inmediatos, sino también estabilidad y cohesión en una nueva etapa con el conjunto blanco.