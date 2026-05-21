Mía Rubín conmueve con carta a Tarik Othon ¿Qué fue lo que le dijo?

El amor sigue flotando en el aire para Mía Rubín y Tarik Othon. La joven cantante sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva carta dedicada al torero mexicano con motivo de su tercer aniversario de novios, dejando claro que atraviesan uno de los momentos más sólidos y románticos de su relación.

Fue a través de sus redes sociales donde la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín abrió su corazón y publicó un mensaje que rápidamente enterneció a miles de usuarios, quienes reaccionaron con comentarios llenos de cariño y admiración hacia la pareja.

La relación entre ambos comenzó oficialmente el 19 de mayo de 2023 y desde entonces se han convertido en una de las parejas jóvenes más queridas del espectáculo mexicano, compartiendo viajes, celebraciones familiares y románticos momentos que constantemente generan conversación en redes sociales.

Mía Rubín sorprendió con sus palabras de amor a su novio por su tercer aniversario / IG: @miarubinlega

“Yo elijo amarte”: la carta que enamoró a las redes

Mía Rubín acompañó una serie de fotografías junto a Tarik Othon con un mensaje lleno de amor y nostalgia, donde recordó cómo inició su historia juntos y todo lo que han construido desde entonces. “Yo elijo amarte”, escribió al inicio de la publicación.

“Desde que nos conocimos todo fue diferente. Poco convencional, especial. Prácticamente empezamos a salir desde el momento en que nos vimos por primera vez. Todo pasó muy rápido, pero nunca se sintió apresurado. Al contrario, siempre se sintió correcto…como si siempre estuvo destinado a que fuera así”, escribió la cantante.

Las imágenes mostraron algunos de los viajes, aventuras y momentos especiales que han compartido durante estos tres años, dejando ver la gran conexión que existe entre ambos.

La cantante y el joven torero han conmovido con su historia que dejan ver en redes / IG: @miarubinlega

Así comenzó la historia de amor entre Mía y Tarik

La historia entre Mía Rubín y Tarik Othon parece sacada de una película romántica. Ambos se conocieron gracias a una reunión organizada por sus familias, ya que los padres del torero forman parte del círculo cercano de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Aunque coincidieron tiempo atrás, fue hasta 2023 cuando comenzaron formalmente su relación. Tarik decidió sorprender a Mía con una propuesta digna de telenovela: una terraza decorada con velas, mariachis, fuegos artificiales y un enorme letrero que decía “¿Quieres ser mi novia?”.

Desde entonces, los enamorados no se han separado y constantemente presumen el cariño y admiración que sienten uno por el otro.

Mía detalla que Tarik es desde su mejor amigo hasta su entrenador, por eso lo admira mucho / IG: @miarubinlega

En las buenas y en la malas

La relación también ha contado con el respaldo de sus familias. Erik Rubín ha hablado en distintas ocasiones sobre el cariño que le tiene a Tarik y la buena impresión que le genera como pareja de su hija. Mientras tanto, Mía dejó claro en su publicación que su amado se ha convertido en una persona fundamental en su vida.

“Llegaste a llenar mi vida de luz y a enseñarme un amor que jamás había conocido. Te convertiste en mi compañero de vida, de aventuras (...) mi maestro de vida... y mi mejor amigo. Hoy se cumplen tres años desde que decidimos amarnos, cumpliendo esa promesa que nos hicimos cuando apenas éramos unos niños”, escribió.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores y famosos, quienes celebraron el amor que ambos presumen públicamente y que, según sus fans, parece más fuerte que nunca.

La pareja se jura amor eterno y estar juntos en las buenas y en las malas / IG: @miarubinlega

“Llegaste a llenar mi vida de luz y a enseñarme un amor que jamás había conocido. Te convertiste en mi compañero de vida, de aventuras, mi food buddy (con quién más me gusta compartir el amor por la comida jiji) mi gym partner, mi maestro de vida... y mi mejor amigo. Hoy se cumplen tres años desde que decidimos amarnos, cumpliendo esa promesa que nos hicimos cuando apenas éramos unos niños”.