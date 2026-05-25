Leyendas mundialistas: Franz Beckenbauer, el 'Kaiser' invencible de Alemania

Cuando los defensas destacaban por cortar el juego y el uso de la fuerza, él redifinió la posición con un juego inteligente, ordenado y elegante. Y cuando las figuras se posicionaban por sus goles o su talento ofensivo, él dejó huella en la zona baja, donde daba los primeros pasos para la construcción del ataque.

Franz Beckenbauer es una figura mundialista que se distingue con facilidad. Como jugador de cualidades defensivas, contrasta con leyendas como Pelé o Diego Armando Maradona, pero la historia de la Selección de Alemania en la Copa del Mundo quedaría vacía sin la presencia del 'Káiser'.

Aquella imagen suya en México 1970, cuando se enfrentó a la Selección de Italia con el hombro dislocado, representa a la perfección lo que fue la carrera de Beckenbauer: un Emperador inquebrantable, fuerte e inmutable, que por siempre será recordado como uno de los más grandes y como el primer defensa en la historia en ganar el Balón de Oro (1972).

¿Quién fue Franz Beckenbauer, eterno Kaiser de Die Mannschaft?

Nacido en Múnich el 11 de septiembre de 1945, debutó como profesional en 1964 a los 19 años. Con la Selección Nacional jugó su primer partido en septiembre de 1965, en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa Mundial Inglaterra 1966, en la cual marcó cuatro goles, pero no pudo evitar la derrota de su equipo contra los locales en la Final.

Franz Beckenbauer, leyenda mundialista | MEXSPORT

Cuatro años más tarde, el título de la FIFA se le negó nuevamente, pero en lo individual se consagró como una de las mejores figuras del mundo. Pese a enfrentarse a una selección que en años posteriores se caracterizó por si estilo defensivo, en el llamado Partido del Siglo entre Alemania e Italia fue Beckenbauer quien dio lecciones del arte defensivo.

Acostumbrado a salir con balón controlado, redefinió la posición de líbero, muy poco habitual para esa época. Pero incluso cuando necesitaba salir por aire, no lo hacía con simples pelotazos al aire, sino que eran servicios largos que buscaban construir juego ofensivo.

En aquel partido contra Italia, sin embargo, dejó huella por jugar 50 minutos con un cabestrillo improvisado, tras lastimarse el brazo derecho. Al minuto 70, cuando el marcador estaba 1-0 a favor de la Azzurra, Beckenbauer chocó con Giacinto Facchetti y fue atendido por las asistencias médicas por una dislocación del hombro.

Sin embargo, como en ese entonces solo se permitían dos cambios por equipo, mismos que el técnico Helmut Schön ya había realizado, el 'Káiser' tuvo que mantenerse en campo. Con cinta blanca, el cuerpo médico teutón inmovilizó lo más que pudo el brazo del zaguero, quien jugó así los minutos restantes de los 90 regulares y el tiempo extra, en los cuales Italia terminó por imponerse 4-3.

Franz Beckenbauer en la Copa del Mundo 1974 | MEXSPORT

Para el partido por el tercer lugar ante Uruguay, mismo que Alemania ganó 1-0, Beckenbauer se quedó en el banquillo, pero cuatro años más tarde llegó su corona. Como local en 1974, a Die Mannschaft finalmente se le dio la oportunidad de lograr un título mundial de dos podios seguidos, aunque curiosamente fue en la única en la que Beckenbauer no sumó gol a su cuenta individual; solo tuvo una asistencia en Fase de Grupos contra Chile en la Jornada 1.

Los números de Beckenbauer en Copas del Mundo

Con seis victorias y una derrota, en la Jornada 3 ante Alemania Oriental, el conjunto teutón levantó el segundo de sus cuatro títulos mundiales, tras vencer a 1-2 a Países Bajos en la Final. Fue el último Mundial para Beckenbauer, cuyo último torneo importante con su selección fue dos años más tarde, en la Eurocopa, en la cual Checoslovaquia se impuso a los alemanes en penales, tras el empate 2-2.

Beckenbauer se despidió del representativo nacional con 103 partidos disputados, 14 goles y 13 asistencias. En Copas Mundiales, sumó 18 juegos y cinco anotaciones, además de una asistencia en la ya mencionada edición de 1974. Con esos números, el 'Káiser' dejó su huella en la historia del futbol alemán, como una figura que ha sido muy difícil de emular.