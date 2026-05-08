Mundial 2026: Alemania, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Dicen que en la vida se aprende de los errores, si se repiten es una alerta y, pero una tercera ocasión puede tener consecuencias catastróficas y justo eso es lo que quiere evitar la Selección de Alemania en la Copa del Mundo 2026.

El Tetracampeón del mundo llega a la magna justa en modo revancha, sediento de desquite, luego de las decepcionantes eliminaciones en Fase de Grupos en los dos anteriores Mundiales, una falta de respeto a su ADN ganador por excelencia.

Después de conquistar su cuarto título en Brasil 2014, con goleada humillante, la Mannschaft cayó en su debut como monarca defensor en Rusia 2018 ante México, un duro golpe del que no logró recuperarse, para quedar eliminada en la primera ronda por primera ocasión desde 1938, en el Grupo F, que además compartió con Suecia (2-1) y Corea del Sur (0-2).

Nick Woltemade, delantero de la Selección de Alemania, celebra un gol. l @DFB_Team

Cuando la lección parecía aprendida, en Qatar 2022 vino otra debacle para la escuadra teutona al quedarse nuevamente en la orilla en el sector E, con Japón (1-2), España (1-1) y Costa Rica (4-2), en un suceso inédito para una de las máximas potencias futbolísticas.

Ante situaciones desesperadas, medidas extremas y la selección alemana se reestructuró desde del banquillo, sustituyó como técnico a Hansi Flick y llegó Julian Nagelsmann, además de una fresca renovación en su plantilla, con el principal objetivo de recuperar el prestigio y pelear por su quinta corona para darle por fin alcance a la Canarinha, en la cima de los máximos ganadores de la competencia.

Verstuario de la Selección de Alemania. l @DFB_Team

Alemania logró su clasificación directa el 17 de noviembre de 2025, al encabezar el Grupo A de la UEFA, con paliza 6-0 sobre Eslovaquia y su preparación final incluye una serie de amistosos estratégicos antes del debut oficial el 14 de junio de 2026 en Houston frente a Curazao.

Figura actual: Joshua Kimmich

El líder moral y capitán, es quizá el Lothar Matthäus moderno de la Mannschaft, combina una inteligencia táctica privilegiada con un espíritu competitivo de alto nivel. Kimmich es polivalente en el campo, pues se puede alternar entre la lateral derecha y la zona de contención, es el puente vital entre defensa y ataque, además de su precisión en el pase y su despliegue físico incansable, por sus botines pasa el ritmo del juego.

Joshua Kimmich, líder y capitán, de la Selección de Alemania. l AFP

Calendario de Alemania en Fase de Grupos

Alemania vs Curazao : 14 de junio l 11:00 hrs l Houston

Alemania vs Costa de Marfil : 20 de junio l 14:00 hrs l Toronto

Ecuador vs Alemania: 26 de junio l 14:00 hrs l East Rutherford

Números de Alemania en Mundiales

La historia de la selección germana en Copas del Mundo es la más nutrida, solo detrás de la Canarinha, con 21 participaciones de las 23 totales, contando ya 2026, únicamente ha faltado a Uruguay 1930 y Brasil 1950.

CONCEPTO TOTALES Partidos jugados 112 Partidos ganados 68 Partidos empatados 21 Partidos perdidos 23 Goles a favor 232 Goles en contra 130 Títulos 4 Mejor participación Campeón (1954, 1974, 1990 y 2014)

Gerd Müller levanta la Copa FIFA, en 1974. l @DFB_Team

Director Técnico: Julian Nagelsmann

Es el arquitecto de la modernización de Alemania, reconocido por ser un estratega innovador y audaz, con influencia futbolística de Thomas Tuchel. Su carrera como timonel está caracterizada por el ascenso meteórico, pues comenzó muy joven a los 28 años de edad con el Hoffenheim, para después enrolarse con el RB Leipzig y encumbrarse con el Bayern Munich, donde conquistó dos Supercopas alemanas (2021 y 2022) y una Bundesliga (2021-22)

Nagelsmann es pionero en utilizar herramientas como pantallas gigantes en los entrenamientos para correcciones en tiempo real y el análisis exhaustivo de datos para minimizar el margen de error.

Julian Nagelsmann, técnico de la Selección de Alemania l @DFB_Team

Convocados por Alemania

La lista final de Alemania para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA, sin Serge Gnabry, prácticamente fuera por lesión y la inclusión de Jamal Musiala, quien ya regresó con el Bayern Munich, tras recuperarse de una fractura de peroné izquierdo y luxación de tobillo, y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.