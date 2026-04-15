A 57 días: Casa Cuna 'Oasis del Niño', en Querétaro, que visitó la Selección Alemana Federal en 1986 y prometió ayudar con donaciones económicas cada año

Dime cómo juegas y te diré quién eres. Alemania es sin duda una de las selecciones más grandes y atemorizantes de todos los tiempos; aunque en los últimos dos Mundiales se quedaron en Fase de Grupos. Sin embargo, a principios de este siglo y gran parte del pasado, Die Mannschaft era una completa aplanadora dentro del campo, pero también con un gran corazón fuera del mismo.

En la Copa del Mundo de 1986, el equipo dirigido por Franz Beckenbauer fue inconsistente en gran parte de la justa, por lo que aunque tuvo una Gran Final ante Argentina, se enfrentó a un Diego Armando Maradona en estado taumatúrgico; se conformaron con el subcampeonato.

Karl-Heinz Rummenigge y Tomás Boy en 1986 | MEXSPORT

En dicho Mundial, el equipo alemán hizo su campamento en Querétaro, estado de nuestro país del cual se llevaron gratos recuerdos. En el Bajío, Alemania Federal enfrentó a Uruguay, Dinamarca y Escocia; su recuento final fue de una derrota, un empate y una victoria.

Sin embargo, una de las historias más emotivas que ligará para siempre al equipo del 'Káiser' y nuestro país no será su subcampeonato, sino una ayuda a una casa de cuna. Oasis del Niño no es un nombre baladí para Querétaro y Alemania, pues los seleccionados en aquel Mundial y cuerpo técnico visitaron ese refugio de infantes e hicieron una promesa: donar una suma importante de dinero cada año.

Alemania vs Argentina en la Gran Final de México 1986 | MEXSPORT

Las aportaciones recientes de Alemania a la Casa Cuna 'Oasis del Niño'

Los futbolistas son los héroes etéreos de los niños, por lo que su figura presente puede dar una algarabía sin igual. Pese a que las donaciones de la Selección Alemana suman la cuarta parte de los ingresos anuales de Casa Cuna 'Oasis del Niño', uno de los mejores momentos no lo regaló el dinero, sino la presencia de un histórico exjugador teutón.

En 2022, Rudi Völler, Campeón del Mundo con Alemania en 1990 y goleador del equipo en 1986, visitó la casa cuna y le dio una gran alegría a los niños del lugar, ubicado en el centro de Querétaro. El ariete y leyenda del Bayer Leverkusen comentó en su momento el lazo entre la organización social y el cuadro alemán.