México en las Copas del Mundo: Inglaterra 1966, el adiós de la 'Tota' Carbajal

En su sexta participación mundialista, la Selección Mexicana dirigida por Ignacio Trelles viajó a Inglaterra con la misión de consolidar el progreso mostrado cuatro años antes en Chile. El destino ubicó al Tri en el Grupo A, teniendo como sede el imponente Estadio de Wembley, donde sumaría dos empates y una derrota.

El debut ante Francia el 13 de julio dejó un grato sabor de boca, un joven Enrique Borja de 20 años adelantó a los aztecas tras una gran jugada de Aarón Padilla, sellando un empate 1-1 que ilusionaba al país. Tres días después, el combinado nacional cayó con la frente en alto ante el anfitrión y futuro campeón, Inglaterra, por 2-0.

México vs Uruguay 1966 l MEXSPORT

El momento cumbre del torneo llegó el 19 de julio frente a Uruguay. En un acto de justicia histórica, Nacho Trelles alineó como titular a Antonio "La Tota" Carbajal.

Con el arco imbatido tras un heroico 0-0, el legendario guardameta se despidió de las canchas convirtiéndose en el primer futbolista en disputar cinco Copas del Mundo (1950-1966), una hazaña que grabó su nombre con letras de oro en la historia del futbol universal.

Antonio "La Tota" Carbajal l MEXSPORT

¿Quién fue Antonio “La Tota” Carbajal?

Antonio "La Tota" Carbajal (1929-2023) fue una de las leyendas más grandes del futbol mexicano y una figura histórica a nivel mundial. Apodado también como "El Cinco Copas", fue un guardameta extraordinario que se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar cinco Copas del Mundo consecutivas.

Carbajal defendió la portería de la Selección Mexicana en una época donde el futbol nacional apenas daba sus primeros pasos en el plano internacional, logrando una regularidad envidiable: