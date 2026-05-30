Muerte de Billy Álvarez coincide con aniversario de la Novena y asamblea para consejo de la Cooperativa Cruz Azul

La muerte de Guillermo 'Billy' Héctor Álvarez Cuevas sorprendió al mundo futbolístico mexicano. El exdirigente de Cruz Azul falleció este sábado 30 de mayo de 2026 tras permanecer hospitalizado.

La fecha del deceso de Billy Álvarez coincidió con dos momentos clave en la historia reciente de Cruz Azul. El primero fue la obtención de la Novena hace cinco años; mientras que hoy se celebrará la Asamblea General Ordinaria en la Cooperativa.

'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul | IMAGO7

La historia de la dos coincidencias

Cruz Azul tuvo una cita con la historia el 30 de mayo de 2021 en la cancha del Estadio Azteca, cuando enfrentó a Santos en la Gran Final del Guard1anes Clausura 2021. El conjunto celeste llegó a dicho compromiso con la pesada losa de 23 años y cinco meses sin ser Campeón de Liga MX.

Sin embargo, aquella noche en la capital del país, los dirigidos por Juan Reynoso enterraron a los fantasmas en el Coloso de Santa Úrsula y llegaron a su novena estrella, esa que se negó por tanto tiempo.

La segunda coincidencia con la muerte de Billy Álvarez ocurrió el día de hoy, ya que se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la Cooperativa La Cruz Azul. En dicha reunión se decidirá el futuro de Víctor Velázquez en la cementera y el equipo.

Jugadores campeones con Cruz Azul en 2021 | IMAGO7

La polémica gestión

Pese a que Cruz Azul llegó a ser un equipo competitivo en todos los espectros posibles, los títulos seguían sin caer en La Noria. En el Invierno 1997, La Máquina logró ganar su octava estrella de Liga MX y se pensó en un futuro mejor; aunque ese fue el único trofeo liguero durante la gestión de Billy Álvarez.

Cruz Azul ganó siete trofeos más, aunque fueron de Copa MX y Concacaf. La gestión de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas estuvo marcada por las finales que perdió el equipo, de las cuales se han dicho diferentes historias.

Después de múltiples fracasos deportivos y problemas legales, Billy Álvarez salió del equipo y la Cooperativa en 2020. En julio de dicho año, la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión principal por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Álvarez Cuevas; estuvo prófugo varios años y fue detenido en enero de 2025.