El proceso legal que marcó los últimos días de ‘Billy’ Álvarez

Para la historia del futbol mexicano, el nombre de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas siempre evocará las tres décadas de poder absoluto en Cruz Azul. El capítulo que definió su destino final comenzó a redactarse formalmente a inicios de 2025.

Tras años de evadir a la justicia, el exdirectivo pasó el epílogo de su vida enfrentando los tribunales desde una celda de máxima seguridad.

Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul | MexSport

El motivo: Las órdenes que terminaron con su fuga

El declive definitivo de "Billy" Álvarez se consolidó el 29 de julio de 2020, cuando un juez federal giró la orden de aprehensión inicial que lo convirtió en prófugo internacional con Ficha Roja de Interpol.

Los motivos detrás de la persecución de la Fiscalía General de la República (FGR) se fundamentaron en dos delitos federales considerados graves: Delincuencia organizada: El cargo principal que, por ley, le impidió llevar su proceso en libertad.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero): Derivado de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos desvíos millonarios de las arcas de la cementera a través de empresas factureras falsas, una cifra que según los expedientes superaba los miles de millones de pesos.

A la par de la carpeta federal, Álvarez Cuevas arrastraba mandatos de captura locales en la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta.

La detención y el ingreso al Altiplano

Tras casi cinco años oculto y apareciendo únicamente mediante videos clandestinos en redes sociales, la caída del exmandamás celeste se concretó en el sur de la Ciudad de México mediante un operativo liderado por agentes federales de la FGR.

Debido a que la orden de captura original emanaba de un juzgado federal, se activaron los protocolos de alta seguridad. Tras la respectiva revisión del médico legista, "Billy" Álvarez fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

'Billy' Álvarez | MEXSPORT

Prisión preventiva sin sentencia

Al presentarse ante el juez federal en el Altiplano, las autoridades le dictaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido a la naturaleza del delito de delincuencia organizada. Jurídicamente, Álvarez Cuevas falleció sin recibir una sentencia condenatoria.

Su caso penal se encontraba en la etapa de desahogo de pruebas e instrucción, es decir, estaba recluido en espera del juicio formal.

El equipo legal de la cooperativa disidente mantuvo las denuncias activas, mientras que la defensa de Álvarez intentó, sin éxito, obtener el beneficio del arresto domiciliario argumentando su avanzada edad (80 años) y su estado clínico.

Reclusión y complicaciones de salud

La estancia de "Billy" en el penal de máxima seguridad estuvo marcada por un rápido deterioro físico. Durante su tiempo en prisión, el exdirectivo sufrió una fuerte fractura de cadera, una emergencia médica que obligó a las autoridades penitenciarias a autorizar su traslado inmediato a un hospital público del Estado de México para ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Tras la operación, su salud continuó mermada por padecimientos crónicos propios de su edad. Finalmente, su proceso legal quedó interrumpido permanentemente tras confirmarse su fallecimiento en un hospital de Toluca a causa de complicaciones respiratorias.