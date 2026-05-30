PSG se corona campeón de la Champions con polémico penalti no marcado

La UEFA Champions League tiene dueño. El Paris Saint-Germain levantó por segundo año consecutivo la orejona, una vez más de la mano de Luis Enrique y con la gran generación que ha llevado al equipo a lo más alto del futbol mundial. Los parisinos llegaron hasta los penales ante el Arsenal, terminando gracias a una falla de los ingles.

Desde el Puskas Arena, Gunners y PSG regalaron un auténtico cuadro de arte futbolístico, el cual no dejó respirar a los más de 60 mil asistentes que de principio a fin dieron color y ambiente al estadio más emblemático de Hungría.

Gabriel Magalhaes tras fallar el penal decisivo de la Final de la Champions | AP

¿Cómo fue el penal polémico?

Luego de un tenso empate a un gol en el tiempo reglamentario, la Final llegó hasta el tiempo extra, el cual desde el primer momento tuvo una situación que pudo cambiar el desenlace de la historia.

Durante el 101 de tiempo extra, Madueke y Nuno Mendes pelearon por una pelota a profundidad para el futbolista del Arsenal, ambos iban forcejeando hasta que el defensor del PSG prendió del brazo al atacante y ambos se fueron al suelo. Desde la caída ambos bancos saltaron para reclamar, pero el silbante no se inmuto y continuó el juego.

Pese a que el equipo de Arsenal espero un anuncio del VAR, este nunca llegó, situación que hizo que el estratega Mikel Arteta se cayera en reclamos para el silbante, provocando así su tarjeta amarilla.

Reclamo del Arsenal por posible penal | AP

¡POLÉMICA EN PUSKÁS ARÉNA!



¿Era penal sobre Madueke por parte de Nuno Mendes?@PSG_inside 1-1 @Arsenal pic.twitter.com/UqqfL6eURh — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 30, 2026

Polémica y Bicampeón

Pese a los reclamos y gritos el partido continuó su rumbo hasta llegar a los penales. Ya desde los 11 pasos el equipo de Luis Enrique superó a los pupilos de Arteta con cuatro penales marcados contra tres de Arsenal.

Bukayo Saka reclamando el penal no marcado 1 AP

En el momento cumbre, Gabriel Magalhaes mandó a la tribuna su disparo y coronó al rival con su segunda estrella, dejando la duda de qué hubiera pasado si el penal del Arsenal se hubiera marcado.