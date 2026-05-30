Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Este es el posible XI de Tigres ante Toluca en la Gran Final de Concacaf

Tigres | IMAGO7
Ricardo Olivares 14:20 - 30 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El conjunto felino intentará darle un 'Last Dance' memorable a Gignac

Tigres tendría prácticamente lista la alineación con la que enfrentará a Toluca en la Final de la Concacaf Champions Cup. Guido Pizarro apostaría por la base que lo ha acompañado durante gran parte del torneo.

En la portería aparecería Nahuel Guzmán, mientras que la defensa estaría integrada por Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Jesús Angulo.

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres | IMAGO7

¿Cuál sería el mediocampo?

Para el mediocampo, Fernando Gorriarán y César Araújo serían los encargados de darle equilibrio al equipo, además de iniciar la generación de juego desde la zona central.

Más adelante, Diego Lainez y Ángel Correa ocuparían las bandas, dejando a Juan Brunetta como el enlace ofensivo detrás del centro delantero.

Ángel Correa, jugador de Tigres | IMAGO7

Rodrigo Aguirre, solitario en la punta

En punta, Rodrigo Aguirre sería el hombre de referencia en el ataque felino, buscando aprovechar las oportunidades que genere el equipo en los últimos metros.

Con esta posible alineación, Tigres buscará levantar el título de la CONCACAF ante Toluca en la cancha del Nemesio Diez para tener su boleto a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes.

Rodrigo Aguirre puso el 2-1 con el que se fueron al medio tiempo | MexSport
Lo Último
15:40 El dilema de Mbappé ante un PSG bicampeón de Europa
15:31 ‘Una jugada no representa todo el trabajo’: Mikel Arteta tras el penal fallado de Gabriel Magalhães
15:23 Muere figura clave detrás del éxito de "Star Wars" a los 80 años; ganó un Oscar por su trabajo
15:20 Billy Álvarez y Víctor Velázquez: el conflicto entre los dos últimos presidentes de Cruz Azul
14:46 ¡Imágenes sensibles! Así quedó la brutal herida de Kvaratskhelia
14:44 La revancha de la final de la Liga MX Toluca vs Tigres
14:33 Detienen al alcalde de Cuautla, Morelos; suman más de 85 funcionarios capturados en Operativo Enjambre
14:33 El tridente de oro: Kvaratskhelia, Dembélé y Doué brillan en el éxito del PSG
14:20 Este es el posible XI de Tigres ante Toluca en la Gran Final de Concacaf
14:16 VIDEO: Búfalo parecido a Donald Trump se salva del sacrificio y se vuelve viral