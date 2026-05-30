Este es el posible XI de Tigres ante Toluca en la Gran Final de Concacaf

Tigres tendría prácticamente lista la alineación con la que enfrentará a Toluca en la Final de la Concacaf Champions Cup. Guido Pizarro apostaría por la base que lo ha acompañado durante gran parte del torneo.

En la portería aparecería Nahuel Guzmán, mientras que la defensa estaría integrada por Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Jesús Angulo.

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres | IMAGO7

¿Cuál sería el mediocampo?

Para el mediocampo, Fernando Gorriarán y César Araújo serían los encargados de darle equilibrio al equipo, además de iniciar la generación de juego desde la zona central.

Más adelante, Diego Lainez y Ángel Correa ocuparían las bandas, dejando a Juan Brunetta como el enlace ofensivo detrás del centro delantero.

Ángel Correa, jugador de Tigres | IMAGO7

Rodrigo Aguirre, solitario en la punta

En punta, Rodrigo Aguirre sería el hombre de referencia en el ataque felino, buscando aprovechar las oportunidades que genere el equipo en los últimos metros.

Con esta posible alineación, Tigres buscará levantar el título de la CONCACAF ante Toluca en la cancha del Nemesio Diez para tener su boleto a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes.