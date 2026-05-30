Antonio Mohamed: Turco con sabor a diablo

Antonio Mohamed llegó a Toluca para el Clausura 2025 con una misión clara: devolver a los Diablos Rojos a los primeros planos del futbol mexicano. Lo que parecía un proyecto ambicioso terminó convirtiéndose en una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club.

En apenas un año al frente del equipo, el estratega argentino logró romper una sequía de 15 años sin títulos de Liga MX al conquistar el Clausura 2025, campeonato que significó la undécima estrella para la institución mexiquense.

Antonio Mohamed en celebración con Toluca ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT

¿Qué ha ganado Mohamed con Toluca?

Lejos de conformarse, Mohamed consolidó su proyecto meses después al conquistar también el Apertura 2025, derrotando a Tigres en una dramática final definida en tanda de penales. Con ello, Toluca se convirtió en Bicampeón del futbol mexicano, algo que pocos clubes han conseguido en la era de los torneos cortos.

El éxito no se limitó únicamente a la Liga MX. Durante 2025, los Diablos también levantaron el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, completando un año histórico bajo la dirección del Turco.

Más allá de los trofeos, Mohamed devolvió a Toluca una identidad competitiva. El equipo recuperó protagonismo, volvió a ser protagonista en liguillas y encontró en figuras como Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz una base sólida para pelear por campeonatos.

Antonio Mohamed con Toluca en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7

Bicampeonato para la historia

El bicampeonato también elevó el estatus histórico del club, que alcanzó 12 títulos de Liga MX y se colocó entre las instituciones más ganadoras del país.

Para Mohamed, los logros en Toluca reforzaron una trayectoria ya exitosa en México. El argentino buscará otro campeonato a su palmarés ahora a nivel internacional, con una capacidad para transformar equipos en contendientes al título en muy poco tiempo.

En apenas un año, Antonio Mohamed pasó de ser una apuesta para reconstruir al club a convertirse en uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente de Toluca.