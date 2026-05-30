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Futbol

Javier Aguirre respalda a Alexis Vega: "está en su mejor momento"

Alexis Vega en el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Ghana | MEXSPORT
Alexis Vega en el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Ghana | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:34 - 29 mayo 2026
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El entrenador mexicano destacó las cualidades del jugador del Toluca

Las dudas sobre el estado físico de Alexis Vega quedaron disipadas por Javier Aguirre. El director técnico de la Selección Mexicana aseguró que el atacante de Toluca atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pese al historial de lesiones y cirugías que ha sufrido en la rodilla.

Durante una conferencia de prensa, el Vasco reconoció que al inicio del proceso existían interrogantes sobre las condiciones del futbolista, por lo que decidió observar de cerca antes de tomar una decisión definitiva.

"Alexis se hizo una limpieza, es un jugador que ha sufrido con esa rodilla, ha sufrido mucho, ha tenido cirugías y vino condicionado en parte. Le dije que necesitaba verlo en el proceso y me ha convencido gratamente", señaló Aguirre.
Alexis Vega considera que logrará recuperarse antes del Mundial | MEXSPORT
Alexis Vega | MEXSPORT

¿Qué más dijo Javier Aguirre?

El estratega destacó que, aunque físicamente se perciben las secuelas de las intervenciones quirúrgicas, éstas no afectan su rendimiento dentro de la cancha.

"Tú lo ves caminar y claro que se le nota que tiene una situación de una rodilla que ha sido intervenida varias veces, pero no le merma ni su velocidad ni su condición física. No le hemos dado ningún día de descanso, ha hecho trabajo de gimnasio y todo ha sido corroborado por nuestros profesionales", explicó.

Aguirre también resaltó la recuperación futbolística que ha tenido Vega desde su llegada a Toluca, donde recuperó protagonismo después de atravesar momentos complicados durante su etapa con Chivas.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7

Un nuevo Vega en Toluca

"Ha recuperado un nivel altísimo. En Guadalajara tuvo momentos no muy agradables y en Toluca ha encontrado su sitio. Ha jugado, ahí están los números, ha sido campeón y no entiendo por qué se le pueda cuestionar su salud, porque el propio Alexis está en su mejor momento", afirmó.

"Es un muchacho que ha sufrido mucho y eso le ha dado una fortaleza mental. Hoy está en su mejor momento. Tú lo ves correr y no parece una rodilla que haya sido intervenida. Tomando en cuenta los números y lo que vemos en los entrenamientos, está apto para jugar al futbol a nivel internacional con la Selección Mexicana", concluyó.
Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7
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