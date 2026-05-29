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Futbol

Turco Mohamed recuerda amargo momento con el América y ahora quiere la revancha en la Final de Concacaf con Toluca

Turco Mohamed llegando al Estadio Nemesio Diez | Imago7
Ricardo Olivares 16:32 - 29 mayo 2026
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El estratega argentino tiene claro su objetivo

Antonio Mohamed aseguró que Toluca tiene una oportunidad inmejorable de seguir agrandando su historia con la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf. El estratega destacó el compromiso que existe dentro del plantel para responder a la confianza y respaldo que han recibido desde su llegada al club.

¿Qué dijo Mohamed? 

“Esto redobla el compromiso que tenemos con el club. Es una muestra de cariño que va a quedar para siempre. Cuando llegamos a esta institución, el objetivo era entrar en la historia del club, sabiendo toda la historia que ya tiene, y lo pudimos hacer. Ahora esperamos mañana poder ganar esta copa para ser recordados por siempre. Eso es lo que buscamos”, mencionó Mohamed.

Turco Mohamed | MEXSPORT

El técnico argentino también habló sobre la posibilidad de conquistar un título que se le ha negado a lo largo de su carrera, dejando claro que no lo ve como una revancha, sino como una nueva oportunidad para alcanzar una meta pendiente.

“Para nosotros no es una revancha, es una oportunidad que nos toca disputar y queremos aprovecharla. El futbol te da revanchas muy rápido. Para mí es un título muy importante que todavía no he podido ganar.” resaltó.

Antonio Mohamed en celebración con Toluca ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT
Antonio Mohamed en celebración con Toluca ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT

Quiere la revancha 

El ‘Turco’ recordó un momento agridulce con el América: “Estuve cerca cuando dirigía al América, inicié ese proceso, pero no pude concluirlo. Después no tuve la posibilidad de competirlo con otro equipo, así que es un objetivo que siempre tuve como cuerpo técnico”.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | IMAGO7

Mohamed también tuvo palabras de reconocimiento para André-Pierre Gignac, a quien consideró uno de los mejores extranjeros que han llegado al futbol mexicano, aunque reconoció que todos los ciclos dentro del deporte tienen un final.

“No tengo ninguna duda de que es uno de los tres mejores futbolistas extranjeros que han llegado al futbol mexicano. Me tocó enfrentarlo muchas veces en su mejor momento cuando dirigía a Monterrey y lo sufrí bastante. Los ciclos de los jugadores se cumplen, así es la vida y así es el futbol.”

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