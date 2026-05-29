¿Sucesor de Mohamed? Vicente Sánchez 'levanta la mano' para dirigir a Toluca

Toluca no pudo sumar un tercer campeonato consecutivo en la Liga MX este semestre. Sin embargo, este sábado tendrá la oportunidad de ganar su primera Copa de Campeones Concacaf desde 2003, lo que representará un nuevo hito en la trayectoria de Antonio Mohamed.

En ese contexto, Vicente Sánchez, quien como jugador precisamente estuvo en la última Concachampions que ganaron los Diablos Rojos hace 23 años, consideró que lo que ha hecho el 'Turco' es "espectacular". Y aunque evadió afirmar si se trata de "un equipo de época", reconoció que ha recuperado protagonismo.

Antonio Mohamed en celebración con Toluca ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT

"Espectacular, lo está haciendo muy bien. Creo que Toluca volvió a tener el protagonismo que quiere la institución, que quiere su dueño, que quieren sus directivos de la mano del presidente", declaró el estratega uruguayo en entrevista con Fox Sports.

En ese mismo tenor, recordó que los Diablos fueron bicampeones el año pasado, además de que deja buenas sensaciones. "Cuando está iniciando el torneo sabes que va a ser protagonista, entonces creo que eso es lo más importante y ahora lo está demostrando con la Final de Concacaf".

¿Vicente Sánchez dirigirá a Toluca?

Por otra parte, Vicente fue cuestionado sobre la posibilidad de dirigir a Toluca en un futuro y señaló que es una situación que le ilusiona mucho. "El sueño está y siempre va a estar. Dios va a decir cuándo es el momento".

"Hoy tienen un excelente entrenador; hoy tienen un excelente equipo; está bien estructurado; los objetivos los tienen bien planteados. Así que cuando Dios ponga el momento y el tiempo indicado son perfectos y ahí voy a estar", finalizó.

Vicente Sánchez como director técnico de Cruz Azul | IMAGO 7

¿Cómo le ha ido a Vicente Sánchez como técnico?

Sánchez Bragunde empezó su trayectoria en los banquillos en 2022 como auxiliar con Pachuca, mientras que al año siguiente llegó al conjunto Sub-23 de Cruz Azul. Para 2025 llegó su oportunidad de brillar, cuando asumió el mando del primer equipo de la Máquina tras al salida inesperada de Martín Anselmi.

A pesar de que se coronó en la Concachampions, Vicente no se quedó en el banquillo cementero y en febrero de este año llegó a Emelec en el futbol ecuatoriano. No obstante, los resultados no lo acompañaron y después de 15 compromisos nuevamente salió del club.