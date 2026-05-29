Nahuel Guzmán admite que final ante Toluca podría ser la última gran oportunidad para varios en Tigres

A las puertas de una nueva final internacional, Nahuel Guzmán reconoció que el duelo ante Toluca podría representar una de las últimas oportunidades para varios jugadores de Tigres de disputar una instancia de este nivel, por lo que aseguró que el equipo afronta el partido con ilusión y compromiso.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

La despedida de Gignac

No voy a hablar específicamente del “Gordo” de si es o no su último partido. Sí lo es para nosotros, el último de la temporada pero desde lo personal, cada partido y torneo lo estoy viviendo como el último y creo que el gordo lo vive de esta manera también. Probablemente esta final, por lo que representa sea para varios de nosotros, sea una última oportunidad de jugar una instancia de estas, una final de Conca

El argentino aseguró que Tigres se ha ganado el derecho de seguir peleando por títulos gracias al trabajo y constancia que han mostrado dentro del terreno de juego en los últimos años.

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac en el último título de Liga MX | IMAGO7

Lo merecemos. No quiero quedar arrogante o que se malentienda. Hemos construido un camino dentro de la cancha que hoy nos permite estar vigentes. Hemos hecho las cosas como para poder seguir estando vigentes y tener esta oportunidad de pelear por un título

'El Patón' con Tigres

Además, Guzmán compartió el momento personal que vive en esta etapa de su carrera y la ilusión que le genera disputar una nueva Final internacional con el conjunto auriazul.

“Me siento, tengo una frase que dice que “me siento feliz de estar contento”. Son dos sensaciones y después la ilusión y deseo de poder estar en este partido definitivo en una final. A esta altura de mi carrera es un orgullo porque ya no es que Tigres, el recambio, yo ya formó parte de ello”.